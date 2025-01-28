東亞證券籲增持中國重汽　估值仍吸引　派息比率看升

該行指，國家發改委及財政部除了延續2024年支持營運類柴油貨車的報廢更新的政策外，相關的補貼範圍由去年只涵蓋國三及以下排放標準的營運類柴油貨車，擴大至國四及以下排放標準的營運類柴油貨車。補貼金額則與去年相同，提前報廢置換國六柴油重卡最多補貼11萬元人民幣，相當於新車售價大約兩成至三成半，置換新能源重卡最多補貼14萬元人民幣，相當於新車售價大約兩成至三成。

該行相信，今年支持老舊營運貨車報廢更新的政策較去年的同一政策更能拉動重卡銷量，主因補貼範圍進一步擴大和政策期更長，保守估計在內銷推動下，今年全年中國內地的重卡銷量可達約97萬輛，按年增長約8%，又預期在農曆新年後，重卡的月度銷量將會出現明顯增長，具龍頭優勢的中國重汽的銷量增長料可跑贏大市。

東亞又預期，該公司能維持50至55%的派息比率，並有進一步提升的空間，尤其是中國重工的控股股東為國企山東重工集團，或須配合國策要求加大對股東派息。就算其派息比率短期內未有提升，但在盈利持續增長支持下，每股派息亦將繼續增加。最新給予其2025年的每股盈利為2.7元人民幣，較綜合市場共識高約2%，目標市盈率約為9.2倍。