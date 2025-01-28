港交所唐家成：亞洲可於全球連繫及合作發揮領導作用
2025年01月28日 14:11
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唐家成（右一）
香港交易所(00388)代表團已從瑞士達沃斯世界經濟論壇回港，主席唐家成在文章提到，全球秩序正不斷改變，市場需要更多的全球連繫，而非更少，將亞洲不同國家、貿易中心、資金池和消費市場結合起來，又認為亞洲可基於全球的連繫及合作，在當中發揮領導作用，以服務世界的共同利益。
他提到，在過去50年，全球的連繫和合作，進一步推動亞洲顯著增長。現時，亞洲作為全球增長最大貢獻之一，有力引領新的議程，而促進全球化、解決人口變遷和應對氣候變遷成為最重要的三大要素。
他又指，亞洲的合作早已不局限於區內，舉例指，在過去20年，拉丁美洲的亞洲的貨物貿易份額幾乎增加了兩倍，從而在基礎設施、能源和採礦領域建立了重要的跨區域夥伴關係。另外，須促進更多的跨國合作，包括交流專業知識、推動脫碳工作。
唐氏指，港交所位於亞洲金融市場的中心，推動全球互聯互通和合作，對交易所的進步非常重要。港交所在過去2年，加強互聯互通計劃的力度超過了過去8年，讓中國與世界的聯繫更加緊密。同時增加了市場的深度、多樣性和活力，將資本與機會連結起來，亦擴大全球足迹，在紐約、倫敦設立了辦事處，很快也將在利雅得設立辦事處。