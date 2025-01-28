港交所唐家成：亞洲可於全球連繫及合作發揮領導作用

他提到，在過去50年，全球的連繫和合作，進一步推動亞洲顯著增長。現時，亞洲作為全球增長最大貢獻之一，有力引領新的議程，而促進全球化、解決人口變遷和應對氣候變遷成為最重要的三大要素。

他又指，亞洲的合作早已不局限於區內，舉例指，在過去20年，拉丁美洲的亞洲的貨物貿易份額幾乎增加了兩倍，從而在基礎設施、能源和採礦領域建立了重要的跨區域夥伴關係。另外，須促進更多的跨國合作，包括交流專業知識、推動脫碳工作。

唐氏指，港交所位於亞洲金融市場的中心，推動全球互聯互通和合作，對交易所的進步非常重要。港交所在過去2年，加強互聯互通計劃的力度超過了過去8年，讓中國與世界的聯繫更加緊密。同時增加了市場的深度、多樣性和活力，將資本與機會連結起來，亦擴大全球足迹，在紐約、倫敦設立了辦事處，很快也將在利雅得設立辦事處。