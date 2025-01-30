【投資部署】蛇年炒股財源滾滾　四位專家推介心水股

今天是蛇年大年初一，祝大家蛇年如意、靈蛇獻瑞、財息兼收！為部署新一年發財大計，四位證券界專家揀選蛇年心水利是股，並分享後市看法，隨時可橫財就手，蛇年財源滾滾大發利市！

李偉傑：中石油博財息兼收

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑祝各位投資者蛇年新春愉快，買賣如蛇一般靈活，以及家庭健健康康、平平安安！

港股2024年已扭轉連跌4年弱勢，他預期在蛇年將反覆偏強。展望2025年由政策主導整體投資方向，內地貨幣政策繼續偏向寬鬆，加上當局去年積極推出刺激經濟措施，為內房、內需市場帶來支持。隨着政策成效在經濟層面逐步浮現，相信對市況有較大幫助。

他預期，在美國新總統上任初期，市場聚焦美國與不同國家關稅問題，料大市投資情緒在2月前偏向審慎。不過就整個蛇年而言，在整體貨幣政策偏向寬鬆下，港股機會較困難多，恒指短線目標在23,000點，中線則看25,000點，下方防守位約在18,000點。板塊則看好防守性高的股份，如油股、中特估概念股。若企業業績對辦，資金亦有望重回大型科技股。

他建議，蛇年可以留意估值較低的股份如中石油。內地持續寄望企業進一步回饋股東，而接下來很多派息、訊息披露，令中石油估值有進一步上升機會。目前，該股股息率有7厘以上，比定期存款更高，相信未來該股可以賺價又賺息，有機會「財息兼收」。

李明德：東風估值有望提升

大聖資產管理基金經理李明德恭祝讀者們蛇年橫財就手、財源廣進、事事順利，最重要當然是「賺多啲」。

蛇年他建議大家可關注東風集團，主要是內地提出的國企改革，要求企業提高市值管理水平，該股有望受惠，估值料有所提升。

他續指，估值提升的要素首先是旗下兩間日本品牌的合併，有望提高銷量；另外他預計2025年電動車銷量將上升，而東風旗下亦有電動車品牌，相信可受惠此行業因素推動，股價今年具推高誘因，可繼續留意。

溫傑：騰訊穩陣 步步高升

凱基投資策略部主管溫傑建議讀者們蛇年可留意騰訊控股。他指出，騰訊的總體業務如遊戲及網絡等容易理解，雖然廣告以及其遊戲業務令人擔心。但去年公司推出的新遊戲可支持業績增長，網絡廣告更是快速增長的行業，令騰訊去年的季度業績錄得兩至三成增長，屬高速增長股份。

他續指，最新亦有傳蘋果公司(Apple Inc.)在內地的智能手機或引入騰訊人工智能(AI)模型，若這件事成真，代表其AI得到市場認同，今年估值得以提升。眾多科技股中，騰訊是穩中求勝的選擇，其盈利增長快、估值合理，而且能見度夠高。

姚浩然：滙控高息 袋袋平安

蛇年到來，亨達財富管理董事總經理姚浩然恭祝讀者年年有餘、投資得心應手。今年利是股他推薦美股Reddit，愈來愈多美國人使用這個平台之餘，開始在其他地方透過LLM model，可以即時翻譯及提供人工智能(AI)元素，而最特別之處就是開始可以變現，這點相當重要。他相信現在市值有300多億美元，若將Reddit想像成年輕版Facebook等程式，相信屆時市值有機會翻倍，大家不妨多加留意。港股方面，姚預計人民幣仍然弱勢，料拖累中資企業盈利，但仍看好高息股如滙豐控股，相信可將支持大市表現。

對於港股後市，姚浩然預期恒指蛇年上落區間料在18,000至23,000點之間，走勢須視乎內地政策走向而定。他補充，內地以往靠3大經濟指標來帶動經濟，但現時內需增長乏力，經濟增長速度明顯放緩。而且，目前內地樓市問題尚未解決，「供過於求」的問題限制了樓價上升潛力。即使當局出招鬆綁，但市場依然會對樓市持審慎態度，未必會積極入市。姚強調，內地當前的經濟增長需要依賴內需，但即使去年已推出多個政策支持，亦需要時間重拾消費者信心，相信要到今年下半年才有望改善。