發展商奇招賣樓豬「龍」入水
2025年01月30日 14:09
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逆市之下，各行各業積極求變，迎難而上，一眾發展商亦不例外，扭盡六壬以奇招賣樓。盤點剛過去的龍年，五花八門的付款辦法於一手市場湧現，甚至有形形色色的優惠，大搞噱頭博取焦點及爭奪購買力。去年市場上出現的奇招，大致可歸納為4大類，除了「樓按借凸」外，亦有「買樓送車位」、進階版的「買樓送樓」，及瞄準投資者的「保證租務回報」等。
向來購買一手樓會附送基本裝修及全新家電，以吸引準買家。惟淡市之下，要增強叫座力，除了割價外，隨樓附送的「禮物」愈來愈豐厚。繼以往有大型發展商推出家具優惠，購入單位送全屋基本家具，讓買家收樓即入住，帶起風潮後，市場過去一年陸續出現林林總總的置業禮品，比如智能手機最新機型、足金金龍、電動車、平板及智能家居裝置等，盡見發展商絞盡腦汁的心思。
第一招：樓按借凸
儘管發展商提供按揭並非新鮮事，但去年於價單中列明備用一按及二按的樓盤，顯然較以往更多及更廣泛，遍及上車盤至豪宅盤。
NOVO LAND 3B期可借樓價125%
部分貸款計劃屬舊酒新瓶，包括新地的屯門兆康NOVO LAND第3B期，於去年中推出「King's Key S+ 125」樓價貸款，為過往「King's Key 120」計劃的強化版，買家可將原有物業抵押予發展商，連同新購入的單位，可借得最高總樓價125%的貸款，貸款期最長3年，利率為3.68厘。
不同的貸款計劃，可謂全方位考慮到各類準買家可能遇到狀況。同系於踏入減息周期而推出的啟德天璽‧天第1期，設有Cullinan Sky 36貸款計劃，最高可借淨樓價的75%。除了物業抵押，亦參考買家的各項金融資產，包括存放於銀行的港幣及外幣存款、證券及債券等。發展商曾指，該計劃能以資產及收入作證明，供買家申請36個月的過度性貸款，為已將資金用作定期存款，未能短時間內調動資金的有意置業人士提供方便。
此外，五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，去年就曾推出「0壓力現金回贈優惠」，於簽署臨時買賣合約30天後，向買家送出樓價5%的回贈，變相向買家送出臨時訂金。其他催谷銷情的優惠，包括代繳從價印花稅，可謂相比各式各樣禮物更實際。較罕見的，要數到萬科香港旗下的西營盤15 WESTERN STREET，曾推出「業權契據費用優惠」，可獲代付業權契據及文件核證副本的費用，估計可涉逾萬元。
第二招：買樓送車位
早年當樓價步步高陞之時，車位買賣活躍，市區豪宅車位供應短缺下，有價有市，售價動輒數百萬元，當時發展商十分惜售車位。惟樓價拾級而下，送車位就成為去年促銷中價及大價樓的指定動作，成為激活銷情的手段。
名日‧九肚山一蚊買車位
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，就曾於去年中推出「一蚊雞車位」連同單位發售。指定單位買家可選擇支付一萬元以獲得一個車位，並於付清樓價後獲回贈9,999元，變相可象徵式以一元購入車位。
中、大價樓以招標形式發售為主，儘管同類單位成交價與早年相若，現今卻隨單位送出價值逾百萬元的車位，可視之為低調減價。
新鴻基地產(00016)的沙田瓏珀山第2期，於去年5月底重啟銷售，絕大部分新成交單位都附送價值約200萬元車位。同系的北角海璇II於去年8月開售亦見同樣情況。
其他送車位的餘貨盤包括長實及新地合作的屯門青山公路大欖段飛揚第1期、永泰地產(00369)旗下屯門OMA by the Sea、信和置業(00083)的馬鞍山Silversands，以及星星地產發展的元朗雨後等。
另外，長實集團的洪水橋#LYOS早前亦推出「買樓送車」優惠，為指定戶型新買家送贈價值約34萬元的純電動車。
第三招：保證租務回報
自從政府於去年初全面撤辣後，入市成本減輕，投資者重現江湖。連同大手客及西餅客在內，該類有意購入單位作收租之用的買家，成為發展商的必搶客源，各種租賃安排及優惠就應運而生。
柏蔚森I年度租金達售價3.5%
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作發展的啟德跑道區柏蔚森I，在去年7月推售時就推出「匠心租務安排」，給予買家為期兩年的租務安排，由發展商為買家提供指定租客，保證年度租金為物業成交價的3.5%，租金每半年繳付一次。發展商曾指，該安排能為投資者處理瑣碎的租賃事宜，由收樓時即時起租，沒有空置期及免租期，可收足兩年租務回報。惟買家須繳付差餉、地租及管理費。
事實上，「保證回報」於工商物業投資市場不是罕見的銷售手法，保證期內固然有穩定的租金回報。但要注意，若樓價處於下跌周期，又或市況轉差，買家於保證期過後就可能要面對「賺息蝕價」。據項目成交紀錄冊所見，該系列項目累售約520伙，當中約19宗交易有採用上述租務安排。
由星星地產發展、現已售罄的元朗雨後，亦曾透過「雨後陽光」收租限時優惠，吸引投資收租客。若買家於單位成交後半年內租出，從稅務局取得有效的租約印花證明書，就可獲樓價0.5%的優惠金額。
第四招：置業送樓
發展商的行銷策略層出不窮，新盤開價時首批定價或入場單位售價，大多屬震撼級水平，藉此吸引市場注意力，個別樓盤更推出「買樓送樓」奇招。大鴻輝集團的西營盤尚逸，於去年6月開價時，就索性送出全盤面積最細的開放式單位，作為獎品供買家「抽獎」。
尚逸中獎可獲迷你戶
發展商詳細說明抽獎條件，只要於去年12月19日或之前，簽署臨時買賣合約及正式買賣合約購入單位的買家，並於今年1月17日前付清樓價，就合資格參加抽獎。抽獎機會以每個單位計，每購買一個單位可獲一次抽獎機會，換言之，買得愈多，中獎機會愈高。發展商將於2月4日以由攪珠形式抽出得獎者，同月11日公布結果，惟得獎者須支付獲贈物業的印花稅及雜費。
參考項目成交紀錄冊，屬單幢盤的尚逸，提供161伙，迄今累售136伙，當中兩宗屬於上述指定期以外成交。是次的「獎品」為5樓C室，屬於住宅部分最低層的連平台戶，實用面積177方呎，外連39方呎平台，向西北，料可望及德輔道西行車馬路，為全盤唯一一伙實用面積低於200方呎的單位。