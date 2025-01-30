發展商奇招賣樓豬「龍」入水

逆市之下，各行各業積極求變，迎難而上，一眾發展商亦不例外，扭盡六壬以奇招賣樓。盤點剛過去的龍年，五花八門的付款辦法於一手市場湧現，甚至有形形色色的優惠，大搞噱頭博取焦點及爭奪購買力。去年市場上出現的奇招，大致可歸納為4大類，除了「樓按借凸」外，亦有「買樓送車位」、進階版的「買樓送樓」，及瞄準投資者的「保證租務回報」等。

向來購買一手樓會附送基本裝修及全新家電，以吸引準買家。惟淡市之下，要增強叫座力，除了割價外，隨樓附送的「禮物」愈來愈豐厚。繼以往有大型發展商推出家具優惠，購入單位送全屋基本家具，讓買家收樓即入住，帶起風潮後，市場過去一年陸續出現林林總總的置業禮品，比如智能手機最新機型、足金金龍、電動車、平板及智能家居裝置等，盡見發展商絞盡腦汁的心思。

第一招：樓按借凸

儘管發展商提供按揭並非新鮮事，但去年於價單中列明備用一按及二按的樓盤，顯然較以往更多及更廣泛，遍及上車盤至豪宅盤。

NOVO LAND 3B期可借樓價125%

部分貸款計劃屬舊酒新瓶，包括新地的屯門兆康NOVO LAND第3B期，於去年中推出「King's Key S+ 125」樓價貸款，為過往「King's Key 120」計劃的強化版，買家可將原有物業抵押予發展商，連同新購入的單位，可借得最高總樓價125%的貸款，貸款期最長3年，利率為3.68厘。

不同的貸款計劃，可謂全方位考慮到各類準買家可能遇到狀況。同系於踏入減息周期而推出的啟德天璽‧天第1期，設有Cullinan Sky 36貸款計劃，最高可借淨樓價的75%。除了物業抵押，亦參考買家的各項金融資產，包括存放於銀行的港幣及外幣存款、證券及債券等。發展商曾指，該計劃能以資產及收入作證明，供買家申請36個月的過度性貸款，為已將資金用作定期存款，未能短時間內調動資金的有意置業人士提供方便。

第二招：買樓送車位

早年當樓價步步高陞之時，車位買賣活躍，市區豪宅車位供應短缺下，有價有市，售價動輒數百萬元，當時發展商十分惜售車位。惟樓價拾級而下，送車位就成為去年促銷中價及大價樓的指定動作，成為激活銷情的手段。

名日‧九肚山一蚊買車位

中、大價樓以招標形式發售為主，儘管同類單位成交價與早年相若，現今卻隨單位送出價值逾百萬元的車位，可視之為低調減價。

另外，長實集團的洪水橋#LYOS早前亦推出「買樓送車」優惠，為指定戶型新買家送贈價值約34萬元的純電動車。

第三招：保證租務回報

自從政府於去年初全面撤辣後，入市成本減輕，投資者重現江湖。連同大手客及西餅客在內，該類有意購入單位作收租之用的買家，成為發展商的必搶客源，各種租賃安排及優惠就應運而生。

柏蔚森I年度租金達售價3.5%

事實上，「保證回報」於工商物業投資市場不是罕見的銷售手法，保證期內固然有穩定的租金回報。但要注意，若樓價處於下跌周期，又或市況轉差，買家於保證期過後就可能要面對「賺息蝕價」。據項目成交紀錄冊所見，該系列項目累售約520伙，當中約19宗交易有採用上述租務安排。

由星星地產發展、現已售罄的元朗雨後，亦曾透過「雨後陽光」收租限時優惠，吸引投資收租客。若買家於單位成交後半年內租出，從稅務局取得有效的租約印花證明書，就可獲樓價0.5%的優惠金額。

第四招：置業送樓

發展商的行銷策略層出不窮，新盤開價時首批定價或入場單位售價，大多屬震撼級水平，藉此吸引市場注意力，個別樓盤更推出「買樓送樓」奇招。大鴻輝集團的西營盤尚逸，於去年6月開價時，就索性送出全盤面積最細的開放式單位，作為獎品供買家「抽獎」。

尚逸中獎可獲迷你戶

發展商詳細說明抽獎條件，只要於去年12月19日或之前，簽署臨時買賣合約及正式買賣合約購入單位的買家，並於今年1月17日前付清樓價，就合資格參加抽獎。抽獎機會以每個單位計，每購買一個單位可獲一次抽獎機會，換言之，買得愈多，中獎機會愈高。發展商將於2月4日以由攪珠形式抽出得獎者，同月11日公布結果，惟得獎者須支付獲贈物業的印花稅及雜費。

參考項目成交紀錄冊，屬單幢盤的尚逸，提供161伙，迄今累售136伙，當中兩宗屬於上述指定期以外成交。是次的「獎品」為5樓C室，屬於住宅部分最低層的連平台戶，實用面積177方呎，外連39方呎平台，向西北，料可望及德輔道西行車馬路，為全盤唯一一伙實用面積低於200方呎的單位。