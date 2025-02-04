東方日報B1：港股瀉460後回穩 蛇年開局守兩萬
2025年02月04日 00:05
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港股蛇年首日開市，港交所主席唐家成(左)及行政總裁陳翊庭(右)大派利是。
美國總統特朗普上任未夠半個月即向中國進口商品加徵10%關稅，看似比墨西哥和加拿大輕手，但由於本來平均關稅就有20%，實際上中國貨的關稅更重，以中國經濟增長倚重出口，威脅不容忽視。港股乙巳蛇年首個交易日紅盤早段曾挫逾400點或2%，其後卻展現出異於亞洲主要股市的抗跌力，收市僅跌7點或0.04%，兩萬點大關失而復得，主要是資金追捧中國人工智能(AI)概念股。
事實上，美國政客亦批評特朗普的新關稅措施，其中前財長薩默斯就直斥，特朗普政府的關稅行動對美國經濟是一個傷害，但對中國而言卻「幫大忙」，坦言恃強凌弱不是持久致勝之策，特朗普政府的做法變相將一些最親密的盟友推向中國的懷抱。
恒指周一(3日)低開176點後，跌幅一度擴大至460點或2.27%，低見19,764點，但其後跌幅不斷收窄，下午拉鋸一段時間後守住20,000點，尾段曾僅跌3點，收市報20,217點。國企指數和科技指數更倒升收場，分別升近兩點至7,384點、升13點至4,737點。港股通要明天才恢復，「北水」缺席下，港股總成交額近1,250億元。
大市跌幅大幅收窄，主要是部分業務側重內地市場、具備AI概念股的科網股獲吸納，上周推出新AI模型的阿里巴巴(09988)漲6.45%，獨力托起恒指106點；聯想集團(00992)和騰訊控股(00700)各升5.92%和0.74%。
金山軟件(03888)揚5.62%，金山雲(03896)更暴漲31.42%，創歷史新高，同樣是雷軍旗下的小米集團(01810)獲摩根士丹利上調目標價至45元，但股價回落0.91%。醜聞不絕的百度集團(09888)雖也搞AI，但顯著跑輸大市，挫3.81%。
大行續為DeepSeek發掘受惠股，摩根大通認為，市場興趣已轉移至軟件應用程式、雲端平台及AI應用，相關股份除阿里和騰訊外，亦包括中國電信(00728)和商湯(00020)；以尖端設備可能迎來更快換機周期，小米亦是重點。美銀則視金軟和金蝶國際(00268)為AI軟件首選，目標價分別為45元和12元。
摩根士丹利再分析中美AI戰，指美國大型科企不改高昂的顯示卡投資，同時學習DeepSeek的效率，不排除會有更聰明的模型，且中國仍面臨算力限制。不過，較低的訓練和推理成本可加快創新，對騰訊與阿里有利，並提到阿里託管了DeepSeek在內中國大多數的語言大模型，推動雲業務增長。
另邊廂，加拿大業務不少的長和系未明顯捱沽，長和(00001)跌0.76%。中國海洋石油(00883)逾4%產量來自加國，但券商估其股息回報率達8厘，股價倒升0.65%。藍籌中較倚重美國市場的創科實業(00669)於特朗普1.0已開始在中國以外設廠，偏偏一些設於墨西哥，股價挫4.73%，全日低潛。
此外，由於特朗普一併撤銷貨值800美元以下包裹的免關稅待遇，阿里和京東集團(09618)的勁敵拼多多，由於有Temu平台橫掃美國，股價周一美國早段瀉最多6.35%，可見中資電商跨境業務的風險亦宜留意。AI概念相對較淡和京東和美團(03690)齊挫逾3%。