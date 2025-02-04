盧華家族標售九龍城住宅地　市值1.95億較之前低35%

由資深投資者盧華家族持有的九龍城侯王道93及95號住宅地皮，再次透過代理行推出市場放售，市值料約1.95億港元，較逾兩年半前低約35%。周二(4日)世邦魏理仕及高力承業主委託聯合代理公開招標形式出售該地盤，截標日期為2025年3月18日，市值樓面呎價料約7,123元。

該地皮面積約3,042方呎，城市規劃為住宅(甲類)2用地，地積比率最高9倍，最高可建建築樓面面積約27,378方呎。現時地皮已完成平整工程，可隨即進行發展，預料可作精品式商住綜合項目。

項目坐落於41校網內，除了有多間知名傳統學府，亦包括不少國際學校，故區內物業一直深受買家歡迎。同時，項目正對市區重建局衙前圍道/賈炳達道發展計劃，整個方案內包括一座新的政府綜合大樓、公共街市、逾217萬方呎住宅部分，以及約27萬方呎商業面積及綠化多元空間等。預料將來計劃落成後，整個九龍城區將轉型為一個新舊交融、充滿活力的社區，進一步刺激區內商業活動及大大提升市民之居住質素。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，項目距離屯馬線宋王臺港鐵站僅約5分鐘步程；而隨着港府實施各項政策以吸引海外人才和非本地學生後，加上全球經濟逐漸穩定，本地房地產投資市場也開始回暖，特別是住宅市場。是次項目於市場上屬罕有的投資機會，除了正對市建局發展計劃外，更鄰近啟德發展區，相信將來區內物業具相當升值潛力。

世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部執行董事莫偉豪稱，侯王道93及95號現狀為平整地盤，無需補地價即可開始發展，屬九龍城區內罕有。該項目毗鄰KCP九龍城廣場，亦鄰近通往啟德發展區的「地下街」，加上對面將會落成的新政府綜合大樓及室內公共街市，住戶未來的生活質素定會得到一定的保證。新買家可以考慮興建一座商住綜合大樓，或發展為學生宿舍，以把握非本地學生到港的機遇。