「龍年」未止瀉！代理樓價指數連跌3年創逾廿年最長

樓價一年平過一年，新盤接連低價開售影響下，拖累龍年二手樓價跌近5%。中原地產統計全港逾百個藍籌屋苑，樓價自牛年歷史高位至今回落逾兩成，個別屋苑更跌近四成。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，龍年最後一周報138.53點，以低於140點告終，與兔年最後一周145.12點比較，下跌約4.5%。為繼2022年虎年及2023年兔年分別跌15%及8%後，連續第三年下跌，創22年最長跌市。

回顧龍年，藍籌屋苑樓價跌多過升。143個CCL成份屋苑之中，多達113個屋苑錄得跌幅，佔比例近八成，跌幅達一成以上的屋苑有28個，佔比近兩成。而跌幅達兩成以上也有兩個，分別為大潭陽明山莊及元朗蝶翠峰，樓價按年下跌26.4%及20.7%。

不過，龍年仍有25個屋苑跑贏大市，呎價較兔年逆市上升約0.4%至20%，以九龍站凱旋門表現最佳，呎價由約28,271元，按年勁升約20%至約33,920元，勁升20%。其次是元朗Yoho Town及西灣河鯉景灣，升幅約9.5%及7.7%。

若與2021年牛年樓價歷史高位比較，樓價於3年累跌約25%，不少屋苑樓價已打「七折、八折」，多達101個CCL屋苑累積跌價達兩成以上，主要為細價上車盤，跌幅三成以上更有26個。

其中，荃灣荃威花園龍年最後一周呎價僅約6,929元，按年低近19%，相比牛年的11,045元，更大幅低約37.3%，為全港樓價跌幅最大的主要屋苑。其次是屯門大興花園及青衣青怡花園，呎價較牛年回落約36.9%及約35.4%。