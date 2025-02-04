洪水橋項目加推98伙 各大發展商蛇年推盤大計陸續曝光
2025年02月04日 21:55
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元朗洪水橋項目近月交投步伐明顯加快，周二(4日)公布加推98伙，折實呎價由約9,300元起，入場單位折實價由337萬元起，並安排於周六開售。各大發展商的蛇年推盤大計陸續曝光。
●元朗洪水橋滙都II加推98伙 周六開售
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周二(4日)加推價單4號，提供98伙，折實平均呎價約10,573元。新一批單位涵蓋一房至三房，實用面積338至490方呎，折實價由337.59萬至562.93萬元，折實呎價約9,300至12,312元。項目同步落實本周六起以先到先得形式發售該批單位。
●長實部署年內推售2,700伙
長實集團(01113)部署年內推售5個項目，共涉及逾2,700伙。將推售項目包括西半山波老道21號第2期，啟德Victoria Blossom，元朗錦田北錦泰街項目，及與市建局合作發展的土瓜灣鴻福街項目。至於，香港仔黃竹坑站港島南岸Blue Coast系列兩期項目亦將繼續銷售。
●長沙灣Belgravia Place第2期最快月內推售
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，最快月內推售，提供248伙，有望成為集團蛇年頭炮盤。恒基物業代理董事及營業(一)部總經理林達民表示，旗下部門籌備於蛇年推售6個樓盤，共涉約1,700伙，區區有盤開。緊接第二季有望推出土瓜灣道72號項目，分兩期發展，共有逾800伙，主打一及兩房戶型。
●日出康城GRAND SEASONS獲大手客再增購兩伙
會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周二(4日)連錄3宗成交，其中兩伙由同一組買家「添食」購入，該買家較早前已購入兩伙一房單位，前後共斥資逾1,847萬元買入四伙一房單位作投資收租。包括第1A座19樓E室，實用面積323方呎一房，成交價464.3萬元，呎價約14,375元。
●沙田星凱‧堤岸高層三房呎售約17,695元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸於昨日深夜售出3座48樓A室，實用面積673方呎，採三房設計，成交價1,190.9萬元，呎價約17,695元。他補充，樓盤開售至今累售1,278伙，佔全盤1,335逾95%。
●屯門掃管笏凱和山開放式戶售318萬元
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，周二(4日)售出一伙開放式單位，項目5座17樓J室，實用面積291方呎，成交價318.5萬港元，呎價約10,945元。據悉，買家為區內租客，見樓價已大幅回落，購入單位作自住用途。
●北角皇都周內推價單
新世界發展(00017)旗下北角皇都，將於周內推出首張價單，發展商周二(4日)透露更多銷售安排細節。新世界發展營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，首輪銷售將分為三個組別進行，先由獲項目招標單位買家提名人士優先揀樓，該組別料每人限購一伙。緊接為大手買家認購時段，最後則為一般買家組別。
●內地客斥1,879萬元購沙田名日‧九肚山四房海景戶
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周二(4日)售出四房海景單位。長江實業營業經理詹勳榮稱，上述為第1座7樓A室，實用面積1,213方呎，成交價1,879.1萬元，呎價約15,491元。據悉，買家選用120天付款計劃入市。消息指，上述買家為內地客，
●何文田傲玟頂層複式戶1.1億元新高價沽
何文田一手樓盤傲玟於周二(4日)售出頂層複式單位，成交價逾1.1億元創項目新高。上述為第3座28及29樓A室，實用面積3,383方呎，屬五房五套間隔，外連757方呎平台及820方呎天台，設有私人戶外泳池，成交呎價約32,632元。