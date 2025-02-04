洪水橋項目加推98伙　各大發展商蛇年推盤大計陸續曝光

元朗洪水橋項目近月交投步伐明顯加快，周二(4日)公布加推98伙，折實呎價由約9,300元起，入場單位折實價由337萬元起，並安排於周六開售。各大發展商的蛇年推盤大計陸續曝光。

●元朗洪水橋滙都II加推98伙 周六開售

●長實部署年內推售2,700伙

●長沙灣Belgravia Place第2期最快月內推售

●日出康城GRAND SEASONS獲大手客再增購兩伙

會德豐地產旗下的將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，周二(4日)連錄3宗成交，其中兩伙由同一組買家「添食」購入，該買家較早前已購入兩伙一房單位，前後共斥資逾1,847萬元買入四伙一房單位作投資收租。包括第1A座19樓E室，實用面積323方呎一房，成交價464.3萬元，呎價約14,375元。

●沙田星凱‧堤岸高層三房呎售約17,695元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，沙田星凱‧堤岸於昨日深夜售出3座48樓A室，實用面積673方呎，採三房設計，成交價1,190.9萬元，呎價約17,695元。他補充，樓盤開售至今累售1,278伙，佔全盤1,335逾95%。

●屯門掃管笏凱和山開放式戶售318萬元

●北角皇都周內推價單

●內地客斥1,879萬元購沙田名日‧九肚山四房海景戶

●何文田傲玟頂層複式戶1.1億元新高價沽

何文田一手樓盤傲玟於周二(4日)售出頂層複式單位，成交價逾1.1億元創項目新高。上述為第3座28及29樓A室，實用面積3,383方呎，屬五房五套間隔，外連757方呎平台及820方呎天台，設有私人戶外泳池，成交呎價約32,632元。