Bal Residence降31伙定價最多8.5%　另加推20伙

麗新發展行政總裁-物業(香港)陳少華表示，為與眾同賀新春，項目已更新價單，提供31伙特賣單位，折實價由454.19萬至766.99萬元，折實呎價約13,165至17,601元。當中20伙折實呎價低於15,500元。新售價將於本周日起生效。

該公司高級副總裁潘銳民表示，最新亦已加推價單5號，單位折實價544.21萬至837.12萬元，折實呎價約15,959至18,201元，安排於本周日起以先到先得形式公開發售。此外，發展商最新開放全新現樓單位，為28樓C室，實用面積489方呎 ，屬兩房雙套間隔，以電競愛好者作為設計主題，客房配備最先進的遊戲設備。

資料顯示，項目已屆現樓，提供156伙，至今已售出102伙，佔整體供應近七成。