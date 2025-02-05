淪為新目標？內地市監局據報擬就Apple App Store收費等進行調查

外媒報道，中國反壟斷監管機構正為對蘋果公司(Apple Inc.)的政策及其向應用程式(App)開發商收取的費用進行調查做準備，這有可能成為中美貿易戰的另一導火線。

報道引述知情人士透露，國家市場監管總局正審查蘋果公司的政策，其中包括對應用程式內消費抽取高達30%佣金，以及禁止外部支付服務和商店。知情人士表示，該機構官員自去年以來一直在與蘋果公司高層及應用程式開發人員進行交流。

儘管對蘋果公司行為的審查，在美國總統特朗普上任前就已開始，但現在它們正與內地和特朗普政府之間一系列針鋒相對的舉措發生衝突，有可能引發全球貿易戰。

報道引述消息指，中國監管機構認為，蘋果公司可能向本土開發商收取不合理的高額費用。他們認為，禁止第三方應用商店及支付方式也會阻礙競爭，並損害當地消費者利益。知情人士補充，如果蘋果公司拒絕作出改變，政府可能會展開正式調查。