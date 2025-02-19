全·城滙海景三房減價74萬沽　一手貨7年帳貶13%

半新盤「蟹貨」持續湧現，荃灣全·城滙套三房海景單位，減價74萬元後，最終以1,076萬元易手，一手貨逾7年帳面蝕讓162.1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原張光耀表示，鰂魚涌太古城2月暫錄9宗買賣，包括彩天閣低層A室，實用面積約760方呎，套三房間隔，叫價1,200萬元，放盤約兩星期，獲用家以1,120萬元承接，累減80萬元或約6.7%，呎價約14,737元。

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九龍區

●香港置業方文偉表示，長沙灣喜漾1座高層E室，實用面積約397方呎，一房間隔，望山景，原業主叫價約560萬元放盤約1年後，吸引同區客洽詢，經議價後決定以548萬元易手，呎價約13,804元，原業主於2015年9月以約591.7萬元購入，帳面虧損約43.7萬元。

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新界區

●利嘉閣李曉敏表示，荃灣全·城滙5座低層E室，實用面積約839方呎，套三房兼梗廚設計，望海景，新買家為區內客，減價74萬元後，最終以1,076萬元易手，呎價約12,825元，原業主於2017年以約1,238.1萬元一手買入，帳面蝕162.1萬元，貶幅13%。

●中原曹嘉華表示，東涌影岸·紅B座低層C室，實用面積約879方呎，套三房連儲物房間隔，享內園及海景，叫價930萬元，減價30萬元，以900萬元易手，呎價約10,239元，新買家為區內租客。

●美聯李永康指，青衣盈翠半島9座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，屬優質海景單位，叫價799萬元放售，議價後以740萬元易手，呎價約14,149元，原業主2021年以968萬元購入，持貨約3年帳面虧損約228萬元。

●中原黃俊傑稱，青衣2月暫錄約21宗二手買賣，曉峰園6座低層C室套三房戶，實用面積約790方呎，叫價800萬元，其後減至748萬元，即獲買家洽購，農曆新年間擱置，新買家日前外遊回港，終以730萬元成交，呎價約9241元，約5年帳面貶值約19%。

●晉誠地產姚頌溏表示，深井碧堤半島7座高層C室，實用面積約891方呎，新買家為同區換樓客，同區居住多年，見單位有裝修及享全海景，睇樓後即決定購入，成交價928萬元，呎價約10,415元。

●祥益謝利官稱，天水圍居屋屏欣苑A座低層13室，實用面積約383方呎，一房間隔，累減30萬元後，新買家考慮屋苑鄰近家人住所，方便日後互相照應，已補價自由市場以380萬元購入自用，呎價約9,922元，稍低於市場價。

●祥益林家倫指，天水圍居屋天頌苑L座高層6室，實用面積650呎，三房間隔，新買家為「白居二」中籤者，把握機會趕及購買證到期前入市，獲減價25萬元，未補價第二市場以415萬元購入自住，呎價約6,385元。

●利嘉閣呂國雄稱，元朗錦綉花園荔枝北路雙號屋，實用面積約950方呎，另花園面積約1,000方呎，套三房間隔，叫價980萬元，議價後以938.8萬元沽出，呎價約9,882元。

●中原麥偉成表示，粉嶺居屋景盛苑B座低層11室，實用面積約606方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價約420萬元，議價後以390萬元易手，呎價約6,436元，新買家為區內客。

●美聯梁兆堅表示，沙田新城市廣場3期銀樺閣中層A室，實用面積約640方呎，三房間隔，放盤約兩個月後，吸引換樓客洽詢，雙方經議價後以828萬元成交，呎價約12,938元，較市價低約5%。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山薈晴1座高層B1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，叫價350萬元，放盤約兩年，以305萬元沽出，呎價約13,319元，原業主於2016年11月以342.3萬元購入，約8年帳面虧蝕37.3萬元。

●中原徐可志稱，馬鞍山中心2座中層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，最初叫價500萬元放售，最新以475萬元易手，呎價約13,049元，新買家為年輕上車客，原業主持貨約4年，帳面蝕讓65萬元，貶值約12%。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山迎海‧星灣18座中層A室，實用面積約797方呎，套三房間隔，望海景，放盤僅約兩日，原先叫價1,260萬元，獲買家以1,168萬元承接，減幅約7.3%，呎價約14,655元。

●中原劉國輝指，西貢匡湖居1期雙號屋，實用面積約1,048方呎，套三房間隔，擁花園，最新以2,100萬元沽出，呎價約20,038元，新買家為外區客。

●美聯羅定康表示，將軍澳日出康城緻藍天1座左翼高層B室，實用面積約1,146方呎，套三房連儲物室間隔，新買家議價後以1,345萬元承接單位，呎價約11,736元。

●利嘉閣蔡庭勇稱，將軍澳中心7座中層F室，實用面積約406方呎，兩房間隔，去年7月叫價690萬元，再降至615萬元，年輕上車客經幾日誠意議價後，終以588萬元成交，呎價約14,483元。

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