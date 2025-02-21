新盤推售浪接浪　長沙灣首批平均呎價唔使1.6萬元

新盤市場於3日之內有第3個新盤開價，長沙灣樓花項目推出首批50伙，折實平均呎價約15,968元，與1年前推出的同系列1期相約，該批單位包含11伙一房戶，折實價均低於500萬元。

●長沙灣Belgravia Place第2期首批50伙 一房入場費409萬起

●西貢WHITESAND COVE上載樓書

華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目由6座洋房及5座樓高6層的低座住宅大樓組成，提供40伙。除了洋房，亦有34伙分層單位，實用面積由833至1,772方呎，涵蓋包括三房一套、四房兩套至四房四套間隔。發展商指，現樓將於短期內開放供有興趣客人預約參觀，計劃最快3月初以招標形式推售。

●元朗洪水橋滙都II單日沽19伙

●沙田瓏珀山三房成交價1,587萬元

●油塘蔚藍東岸調整優惠安排

●旺角傲寓推家具組合折扣

●沙頭角尚澄一房呎售約10,231元

●星凱‧堤岸套三房售1,657萬元

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸周五(21日)再售出1伙，單位為2座33樓C室，實用面積850方呎，三房套房連工作室間隔，享城門河景，成交價1,657.1萬元，呎價約19,495元。

他補充，樓盤本月暫沽9伙，套現逾1.2億元，開售至今累售1,286伙，佔全盤1,335伙逾96%。