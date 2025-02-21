新盤推售浪接浪 長沙灣首批平均呎價唔使1.6萬元
2025年02月21日 21:05
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新盤市場於3日之內有第3個新盤開價，長沙灣樓花項目推出首批50伙，折實平均呎價約15,968元，與1年前推出的同系列1期相約，該批單位包含11伙一房戶，折實價均低於500萬元。
●長沙灣Belgravia Place第2期首批50伙 一房入場費409萬起
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，周五(17日)公布首張價單，提供50伙，折實平均呎價約15,968元，較1年前推出的第1期項目稍高約0.4%。首批單位包括11伙一房單位，23伙兩房單位及16伙三房單位，實用面積由262至518方呎，折實價介乎408.78萬至841.23萬元，折實呎價由15,088至16,670元。
●西貢WHITESAND COVE上載樓書
華懋集團發展的西貢白沙灣住宅項目WHITESAND COVE，上載樓書至一手住宅銷售資訊網。項目由6座洋房及5座樓高6層的低座住宅大樓組成，提供40伙。除了洋房，亦有34伙分層單位，實用面積由833至1,772方呎，涵蓋包括三房一套、四房兩套至四房四套間隔。發展商指，現樓將於短期內開放供有興趣客人預約參觀，計劃最快3月初以招標形式推售。
●元朗洪水橋滙都II單日沽19伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周五(21日)晚上7時起展開新一輪銷售，以價單形式發售45伙全新單位。集團執行董事關堡林表示，截至晚上8時半，是日暫沽19伙。今日售出的單位包括第5座3樓B06室，實用面積434方呎兩房，成交價474.52萬元成交，呎價約10,934元。
●沙田瓏珀山三房成交價1,587萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周五(21日)通過招標售出三房單位，為Queen Tower 2的10樓D室，實用面積967方呎，採三房一套間隔，連同1個車位以1,587.5萬元，呎價約16,417元。發展商指，項目自去年年中以現樓重推後，至今累售103伙，套現約22億元。
●油塘蔚藍東岸調整優惠安排
五礦地產(00230)發展的油塘蔚藍東岸，周五(21日)公布調整優惠安排，最新修訂價單，即將取消原有的「50%代繳從價印花稅」，安排於3月1日正式生效。該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，近期市場氣氛明顯回暖，買家入市信心增強，帶動樓市交投回升。故此，決定調整銷售安排。
●旺角傲寓推家具組合折扣
其士國際(00025)與市建局合作發展的旺角傲寓，周五(21日)公布為指定一房單位及開放式單位買家提供「家具組合折扣」，分別價值約12.8萬及10.8萬元，總值約64萬元。集團銷售及市場部經理曾家進表示，上述優惠名額只限首5位選購指定單位買家，共有17個單位可供選擇，該批單位折實價介乎533.6萬至651.7萬元，折實呎價約16,903至19,869元。
●沙頭角尚澄一房呎售約10,231元
遠東發展(00035)旗下沙頭角尚澄，今(21日)以381.61萬元售出2座6樓M室，實用面積373方呎，採一房間隔，呎價約10,231元。
●星凱‧堤岸套三房售1,657萬元
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，旗下沙田星凱‧堤岸周五(21日)再售出1伙，單位為2座33樓C室，實用面積850方呎，三房套房連工作室間隔，享城門河景，成交價1,657.1萬元，呎價約19,495元。
他補充，樓盤本月暫沽9伙，套現逾1.2億元，開售至今累售1,286伙，佔全盤1,335伙逾96%。