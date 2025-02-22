專家樓評：拆解銀行Call Loan原因

近日有報道指，一位女士受銀行職員推薦，以借貸方式購買一份聲稱「保本」、「無風險」的儲蓄保險計劃，亦即「保費融資」。「保費融資」的客戶透過銀行低息借貸來購買儲蓄保險，期望透過保單回報賺取息差。然而，楊小姐在供款一年多後，突然接到銀行通知，要求她提前償還100萬貸款(俗稱「Call Loan」)，結果陷入財務困境。

「保費融資」早年一度非常流行，尤其是一些高資產客戶或希望在低息環境中以較低成本獲得保險回報，當銀行提供貸款予客戶購買高收益保單，客戶只需動用部分資金，就能以保單的增值收益支付利息，甚至獲取額外利潤。然而，這種模式並非「零風險」，保費融資的供款會因應加息減息周期調整，若保單回報低於貸款利率(早年的貸款甚至沒有封頂息率)，銀行或會因風險考量而提前收回貸款，令客戶進退兩難。

其實一般情況下，銀行不會隨便「Call Loan」，始終放貸會為銀行帶來利息收入，實在沒有理由自斷財路。但讀者要理解在某些特定情況下，銀行的確會基於預視到一些風險而「Call Loan」保障自身利益。宏觀經濟環境可以是其中一項因素，若金融市場出現動盪，銀行可能調整風險管理策略，重新評估貸款組合，並要求部分客戶提前還款；利率變化亦不容忽視，一旦銀行利率上升，而保單的回報未能跟上，客戶(至少在銀行眼中)便會面對更高的財務壓力。

而最重要是，如客戶的銀行帳戶有不尋常交易紀錄，則極有可能會引起銀行關注。有些個案顯示，如客戶的帳戶每月有大量的大額小額現金存款紀錄(多至幾十次甚至更高頻率)，銀行或會出於合規風險關閉帳戶，連帶要求客戶即時還清所有貸款。

不少人做網購或代購時沒有開設公司戶口，讓客人直接將款項存到自己的個人戶口中，其實無意間乃增加了自己被「Call Loan」的風險。戶口本身就是客戶在銀行眼中的最重要的信用保證，一旦銀行對客戶的償款能力有懷疑，就算他們之前怎樣每月準時還款，又或本身在銀行還有使用其他金融產品(如私人貸款和按揭等)，都會被要求即時還清所有款項。故讀者宜好好「保養」自己的戶口，以免不幸被銀行「鎖定」，以至陷入文章開首所提及的個案的尷尬處境。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣