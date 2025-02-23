PapaHome淘寶家具實體店周六開幕　現場人山人海

【營業資訊】本地著名一站式家居維修平台Papabo夥拍淘寶香港站開設首間「PapaHome淘寶家具實體店」，位於尖沙咀中港城，已於昨日正式開幕，開幕首日店舖人山人海，店舖佔地逾25,000方呎，成為商場最大租戶之一，提供超過10,000件優質且性價比高的家品，為顧客提供美化家居、提升生活品質的好選擇！

信和集團一直支持創新科技，亦鼓勵年輕人追夢，並提供多元化機會讓他們展現才華。為慶祝全港首間PapaHome淘寶家具實體店開幕，中港城將於海豚池平台花園由即日起至4月26日的周末，特別舉辦「Magic Hour Live House」音樂會！活動邀請多位新進藝人及人氣年輕歌手、組合、樂隊到場。此外，中港城海豚池平台花園亦特別打造了全新「Beautiful Hong Kong, Beautiful Us」8組打卡裝置，向大家傳遞開心歡樂訊息！

PapaHome淘寶家具實體店

地址：中港城2樓店舖(Shop2B)

面積：逾25,000方呎

開幕日期：2025年2月22日

「Magic Hour Live House」免費戶外音樂會

日期：即日起至4月26日（逢周五、周六）

時間：下午5時30分至7時30分

地點：中港城海豚池平台花園