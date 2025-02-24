李偉傑：港股短線整固 恒指年中目標維持25000點
2025年02月24日 12:01
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上周美股急跌，天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，美股市況對港股並無大影響，加上港股仍熱炒DeepSeek概念，他認為，現階段港段升穿23,000點關口後，指數短線將於此位置進行整固，年中港股目標維持25,000點不變。他提醒，未持貨者，可等待港股失守兩萬三或回落至22,500點附近，才考慮買貨，投資者可留意科網股、中資金融股、農業相關股，或繼續有炒作。
國務院會議指，要在電訊、教育、文化、醫療、金融等領域研究推出一批新的開放舉措。在相關板塊中，中資電訊股如中國電信(00728)及中國聯通(00762)，能否借消息繼續炒上？李認為該類股份近日因Deepseek效應已累積很大升幅，不宜追入，宜待股份回落至10天線才再作考慮。他指中資電訊股結合大數據、人工智能及雲計算，為市場帶來很大憧憬，若3月業績理想，值得繼續留意。
另外，國企指數加入中通快遞(02057)、百濟神州(06160)，恒生科技指數成分股加入騰訊音樂(01698)、地平線機器人(09660)。李偉傑認為，新成分股加入，有助促使指數資金被動性追入，北水活躍度有望進一步提升，但隨着利好消息的漸入尾聲，建議投資者待回調才再考慮部署。