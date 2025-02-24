李偉傑：港股短線整固　恒指年中目標維持25000點

上周美股急跌，天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，美股市況對港股並無大影響，加上港股仍熱炒DeepSeek概念，他認為，現階段港段升穿23,000點關口後，指數短線將於此位置進行整固，年中港股目標維持25,000點不變。他提醒，未持貨者，可等待港股失守兩萬三或回落至22,500點附近，才考慮買貨，投資者可留意科網股、中資金融股、農業相關股，或繼續有炒作。