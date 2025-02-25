南豐作坊推合作夥伴服務　助企業加快實現可持續發展目標

南豐作坊今天(25日)宣布推出全新合作夥伴服務，旨在協助不同規模及處於各個可持續發展階段的品牌與機構發掘新機遇，讓其能夠在營運期間加強對地球和社會帶來正面影響。

致力推動紡織科技與農業食品科技領域可持續創新的全球合作樞紐南豐作坊，一直以來積極拉近永續創新科技與各個領先品牌和機構之間的距離，從而促進整個產業永續發展的變革，為各方創造共同成長的機會。這次全新的合作夥伴服務亦建基於這項使命，為品牌和機構提供一系列量身定制的服務，例如永續發展探索日、永續發展工作坊、共創影響力項目、創新方案發掘計劃、影響力零售及快閃體驗等，協助其加快實現可持續發展目標並解決業內獨特挑戰。在展開試行服務8個月以來，南豐作坊已與近50個全球品牌和機構合作，可見市場對這項新服務的強烈需求。

南豐作坊總經理暨亞洲區主管Cintia Nunes表示：「多年來，我們與眾多創新領導者合作，總結出一個核心原則 —— 可持續發展的未來取決於跨領域的共同努力，需要企業家、資深行業專家、製造商、投資者和消費者團結一致，才能實現這個願景。憑藉我們在推動創新方面的豐富經驗以及對合作夥伴需求的深入了解，推出這項新服務對南豐作坊而言可謂是順理成章，亦是最合適的策略。我們將透過量身訂造的各種項目，協助品牌和機構接觸最先進的可持續創新科技、獲取專業行業知識以及連繫我們獨特的生態系統合作夥伴。南豐作坊期望能夠發掘更多合作機會，攜手推動對地球的正向改變，為永續未來奠定基礎。」

她續指，南豐作坊一直積極將合作夥伴和創新者連繫起來，務求促進各界合作，推動更具意義且強大的可持續發展進程。他們深明品牌與機構在可持續發展上有不同的需求，因此，不論合作夥伴處於哪個可持續發展階段或有不同預算，均歡迎與他們商討共同創造靈活彈性的方案。