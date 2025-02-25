億京調整九展重建方案　私宅比例減少　增設酒店部分

九龍灣國際展貿中心再有全新重建發展方案，最新向城市規劃委員會提交申請，計劃重建作私宅及酒店綜合項目，提供1,494伙住宅及720間客房。

布局方面，項目住宅地積比率佔2.96倍，涉及住宅樓面約709,888方呎，非住用地積比率4.4921倍，涉及樓面約1,077,313方呎，用作寫字樓、酒店、工業展覽館、幼稚園及社會福利設施等用途。

資料顯示，上述地盤曾於2023年獲城規會批出規劃許可，重建為3幢商業大樓。其後去年再遞交申請加入住宅元素，要求興建1,881伙私宅，惟該方案最終撤回。

若相比對上撤回的私宅發展方案，今次整體地積比率較上次的6.144倍調升約21.3%，總樓面增加約313,712方呎。不過，是次私宅比例明顯減少，涉及住宅樓面較撤回方案縮減約23.2%，單位數量亦減少387伙或約20.6%。反觀，非住用樓面則大增約96.2%，其中是次增設的酒店部分，佔樓面約258,341方呎。