豐盛生活：暫緩洪水橋換地對公司影響微
2025年02月27日 14:58
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李國邦（左）、陳祖偉
新一份財政預算案提出，政府在來年不會推售商業用地，並會推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限。豐盛生活服務(00331)首席財務官兼公司秘書陳祖偉表示，對公司業務影響有限，因整體土地和房屋供應保持穩定，對市場帶來正面影響。
惟他承認，現時投標工程項目，競爭非常激烈。尤其政府項目不單止看價格，也看其他指標，包括有否使用科技、工人最低工資情況等。公司最新入標總額約220億元，中標逾40億元，中標比率大約兩成。在政府大力推進北部都會區及河套區計劃之下，他預期未來工程合約的投標會愈來愈多，或會對毛利率帶來壓力，然而公司將透過成本控制、科技使用等方式來維持毛利率。
公司除了機電工程業務外，亦有涉獵清潔及除蟲、保險服務、技術支援及維護、環保服務、系統保安等總共7項業務。陳祖偉認為有助公司維持穩定收入之餘，亦促進了業務之間的交叉銷售。未來如有新的併購，將會以綜合生活板塊為主。
執行董事李國邦補充，目前確實有在研究可併購項目，亦有銀行界推薦項目給他們，希望能找到具協同效應的項目。
被問到公司持大量現金和淨零負債會否增加派息，李國邦表示，需要在股東回報和保留資金作投資之間作出平衡，目前約40%分派比率合適。