豐盛生活：暫緩洪水橋換地對公司影響微

惟他承認，現時投標工程項目，競爭非常激烈。尤其政府項目不單止看價格，也看其他指標，包括有否使用科技、工人最低工資情況等。公司最新入標總額約220億元，中標逾40億元，中標比率大約兩成。在政府大力推進北部都會區及河套區計劃之下，他預期未來工程合約的投標會愈來愈多，或會對毛利率帶來壓力，然而公司將透過成本控制、科技使用等方式來維持毛利率。

公司除了機電工程業務外，亦有涉獵清潔及除蟲、保險服務、技術支援及維護、環保服務、系統保安等總共7項業務。陳祖偉認為有助公司維持穩定收入之餘，亦促進了業務之間的交叉銷售。未來如有新的併購，將會以綜合生活板塊為主。

執行董事李國邦補充，目前確實有在研究可併購項目，亦有銀行界推薦項目給他們，希望能找到具協同效應的項目。

被問到公司持大量現金和淨零負債會否增加派息，李國邦表示，需要在股東回報和保留資金作投資之間作出平衡，目前約40%分派比率合適。