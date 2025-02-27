惠譽：中國今年經濟增速料放緩至4.3%　美關稅恐續升

惠譽評級估計，中國2025年經濟按年增速將放緩至4.3%，因持續面臨內需低迷的阻力，且中美貿易緊張局勢帶來外部挑戰。

惠譽中國主權評級首席分析師Jeremy Zook指，中美關稅前景仍存在很大不確定性，但基本預測是，美國對華商品關稅在2月加徵10%後，將進一步上調；全年而言，有效關稅稅率將由2024年底的10%升至35%。

Zook表示，中國的決策者將進一步放鬆財政及貨幣政策來應對內外部挑戰。財政政策可能是最重要的工具，預計整體財政赤字相當於國內生產總值(GDP)比重，將由去年的6.7%，提高至今年的8%左右。貨幣政策也可能進一步寬鬆，但貨幣寬鬆帶來的提振效果有限；決策者可能允許人民幣兌每美元小幅貶值，以減輕關稅帶來的壓力。

惠譽又認為，提振消費者信心及支出仍是政府面臨的主要挑戰，消費品以舊換新計劃料會進一步擴大，但信心低迷仍將是制約因素；商業信心似乎正復甦，但目前仍不清楚這將為就業前景及消費者信心帶來多大提振。化解房地產行業持續面臨的挑戰，也可能是刺激信心及消費復甦的關鍵。

全國兩會將在下周拉開帷幕。分析人士指，宏觀政策將延續支持性基調，但不會宣布重大刺激舉措，因決策者需時觀察貿易戰的實際衝擊，3月仍為時過早。