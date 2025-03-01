香港置業：2月整體物業註冊量按月下跌　料將回升

香港置業研究部董事王品弟表示，市場觀望美國新總統上任後推行新政，以及1月正值新春長假的傳統樓市淡季，主要反映1月市況的2月整體物業註冊量按月下跌；據土地註冊處資料顯示，2月首27日整體物業(包括一手私宅及二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他非住宅)錄4,102宗註冊，較1月同期的4,715宗減少約13%。鑑於簽署買賣合約至遞交到土地註冊處註冊登記需時，2月註冊個案一般主要反映1月市況。

住宅物業方面，一手私宅及二手住宅錄3,277宗註冊，較1月同期的3,674宗減少約10.8%；一手公營房屋錄307宗註冊，較1月同期的379宗減少約19%。

非住宅物業方面，工商舖物業2月首27日錄259宗註冊，較1月同期的388宗減少約33.2%；純車位及其他物業亦錄得259宗註冊，較1月同期的274宗則減少約5.5%。

不過，新一份《財政預算案》於2月26日揭盅，宣布調低從價印花稅的稅階，將徵收100元印花稅的物業價值上限，由300萬元提高至400萬元，超乎市場預期。調低中低價物業從價印花稅，有助減輕上車客或投資客的置業成本，勢刺激相關物業交投，帶旺樓市氣氛，料整體物業註冊量亦因而向上。惟土地註冊處註冊登記需時，相關情況最快將於3月尾註冊數字反映。