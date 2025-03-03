李偉傑：恒指短期受制兩萬四 蜜雪集團可趁高食胡

天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑表示，上周傳出美國總統特朗普有意對中國額外加徵10%關稅，消息震散港股。不過市場憧憬兩會將有利好政策出台，恒指周一(3日)跟隨外圍反彈，但相信短期仍會受制兩萬四關，22,500至22,800點則為下方防守位所在，中長線看25,000點目標則不變。板塊方面，可留意內房、零售及消費股，會否受惠兩會行情。

美國總統特朗普公布建立加密貨幣戰略儲備，消息刺激比特幣反彈。李表示，特朗普言論可左右虛擬貨幣走勢，但隨着市場逐步消化消息，相關刺激作用或減弱，料比特幣升至10萬美元或有一定阻力，投資者炒作虛擬貨幣，宜留意自身風險承受能力。