香港上月PMI回落至49 新增訂單重拾跌勢 企業情緒一年半最悲

2月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後為49，低於1月的51，跌穿50持平線，顯示營商環境自去年9月以來首次轉差，跌幅是8個月以來最顯著。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，最新PMI報告反映營商環境於2025開年後轉差。隨着本地和出口需求下滑，經營活動在連升4個月後倒跌；而新訂單指數和產出預期指數等前瞻性指標也在暗示，業務營運將於未來數月更加縮減。

Pan續指，整體商業信心滑落至一年半最低，這需要更大力度的政策支持，才能提振進一步低迷的悲觀情緒。營商氣氛偏軟，不但令企業裁員、減購投入品，還在過去數月擠壓加價空間，以致盈利下降。

報告顯示，營商活動5個月以來首次縮減，走勢與新增訂單相符。受訪業者透露，經濟環境低迷，加上商品與服務價格攀升，打擊了2月份需求，當中還包括來自中國內地和海外的出口業務，而後者更因市場憂慮美國關稅而受影響。整體而言，2月以製造業的新訂單和產量跌幅最大。

接單減少，緩解了產能壓力，所以即使在過去3個月內，企業兩度減低人力，卻仍能連續兩個月處理積壓業務。

企業在2月裁減員工，部分原因在於憂慮經營前景。由於擔心競爭加劇、成本上漲，以及美國政策不明朗，因此整體悲觀情緒升溫至一年半最高。