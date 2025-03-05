【長和賣產】大行料可向股東返還更多現金　股價上望...

集團宣布，與美資貝萊德(BlackRock)等組成的財團，就出售和記港口80%股權(中港港口業務除外)之初步基本條款，以及和記港口在巴拿馬港口(Panama Ports Company S.A., PPC)90%權益達成原則性協議，估計交易將為長和套現逾190億美元(約1,482億港元)。

值得留意，交易套現金額與長和周二(4日)的1,480億元市值相若，而經過周三暫時逾兩成的升幅後，公司目前市值升至約1,800億元。

對於是次潛在交易，瑞銀指倘交易完成將對長和股價重大利好，因為交易帶來的190億美元的現金收益將超過當前公司市值，而該股的2025年市淨率僅為0.23倍。股價上漲潛力可能取決於股東能獲得多少回報，並正待管理層對收益用途的評論。而回看集團在2020至2022年出售的100億歐元歐洲鐵塔資產，86億歐元的現金收益用於減少債務，約1.4億歐元用於股票回購。截至2024年6月，長和的淨債務為1,380億港元或177億美元。190億美元的現金收益可能使該公司處於淨現金狀況，為再投資於其他業務和/或股票回購提供充足的靈活性。瑞銀給予長和12個月目標價43元，評級「中性」。

另一大行里昂指，長和是次潛在交易意味出售估值相當於企業價值對EBITDA的13倍，對比同業目前估值約10倍。作價較該行估計其港口估值高出43%，190億美元將使的整體預測今年資產淨值提升13%。如果出售順利完成，長和的綜合資產負債表將轉為淨現金狀況，該行認為，考慮到目前的估值和強勁的資產負債表，向股東返還更多現金仍然是合理的。里昂給予股份目標價61元，評級「跑贏大市」，並指長和股價較資產淨值折讓56%。