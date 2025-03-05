駿利亨德森：去年全球股息金額飆至13.65萬億破紀錄

駿利亨德森指，2024年亞太地區(日本除外)的派息情況好壞參半。儘管全球股息創歷史新高，但亞太地區卻出現萎縮。該地區實質股息下降2%，與全球6.6%的實質增長形成鮮明對比。整體數據更為疲弱，下降4.2%，主要是由於特別股息減少和匯率走弱所致。

這一表現反映一籃子因素的影響，包括關鍵市場的具體經濟狀況、特定行業的挑戰以及匯率波動的影響。儘管該地區的個別市場表現錄得正面的股息增長，例如日本連續第二年成為主要股市中表現最強勁的市場之一，但是這些增幅卻被澳洲和台灣等錄得較大股息跌幅的市場所抵銷。

去年日本股息增長連續第二年於主要股市中位居前列，實質增長15.5%，輕易達到860億美元，並刷新紀錄。94%的日本企業在年內增加或維持股息金額，遠高於全球平均水平。豐田汽車、本田汽車對股息增長的貢獻最大，佔日本股息增長120億美元(假設匯率不變)的四分一，然而，其他企業和行業的增長表現也相當強勁。去年第四季增長延續強勁趨勢，派息增長18%。

中國股息受阿里巴巴帶動激增，去年股息按實質躍升17.8%，達到破紀錄的627億美元。阿里巴巴首次派息為該市場的最大增長動力，其派息為51億美元，成為中國第三大派息企業及全球最大的派息企業之一。撇除阿里巴巴的派息，中國股息增長率僅為9%。

另外，印度派息躍升16.4%，達到破紀錄的306億美元，反映印度經濟的強勁增長。新加坡以13.9%的實質派息增長領先區內企業，受廣泛因素推動包括星展銀行的大幅增長。南韓增長10.6%，主要受現代汽車(Hyundai)及起亞汽車(Kia)的推動。

從行業角度分析，去年近乎一半的股息增長來自金融業，尤其是銀行，其股息實質增長12.5%。媒體行業的股息也實現良好增長，受到Meta等科企巨頭派息的推動，實現翻倍增長。最疲弱的行業是採礦業和運輸業，兩個行業的派息按年減少260億美元。

駿利亨德森預計，未來一年整體股息將增長5%，使總派息達到1.83萬億美元的新高。隨美元匯率兌許多貨幣走強，導致整體增長率放緩，今年實質增長率可能接近5.1%。

駿利亨德森亞洲股息收益投資組合經理Sat Duhra表示，亞洲地區股息水平有所下滑，主因區內市場表現不一，主要為中國宏觀經濟數據走弱加劇市場謹慎情緒，以及市場對美國新政權關稅措施衝擊的疑慮。在對全球經濟增長前景存憂的背景下，亞洲企業普遍採取更保守的策略，然而隨關稅政策逐步明朗化與中國經濟顯現企穩迹象，預期股息分配將延續其長期正向發展軌迹。

Duhra指，值得關注的利好消息是，中國和南韓正推行深具影響力的企業改革方案，監管當局鼓勵企業提升派息力度。此項政策導向具備可持續性，有望在未來數年持續深化，從而為亞洲股息長期增長建構堅實基礎。