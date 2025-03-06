YOHO WEST PARKSIDE加推兩張價單　周日發售172伙

價單3號提供118伙，連回贈計折實平均呎價約11,765元，較對上一張價單高約4%。單位實用面積介乎281至679方呎，折實價介乎298.8萬至約1,057.4萬元，折實呎價約9,671至15,573元。售價最低為第1B座5樓B5室，實用面積288方呎，一房間隔，折實呎價約10,375元。

至於，價單4號則涉及53伙，連回贈計折實平均呎價約12,079元，再高出約2.7%。該批單位實用面積介乎410至679方呎，折實價約432.7萬至約1,045.8萬元，折實呎價約9,748至15,402元。

若採用建築期付款計劃，撇除回贈之下，兩批單位之中，共有34伙單位折實價低於400萬元，受惠為《財政預算案》調整的100元印花稅門檻。