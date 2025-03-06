上然第1期首批81伙 折實均價11036元 另推「1家1計劃」

再有新界樓盤開價，萬科香港旗下大埔上然第1期，周四(6日)公布首張價單，提供81伙，折實平均呎價約11,036元，較同區近兩年前推出的項目低逾三成。是次特別推出計劃，若購買三房及四房單位買家，可享額外折扣以最低88萬元加購另一伙開放式戶。

萬科香港董事總經理周銘禧表示，首批單位包括8伙開放式戶，30伙一房單位，35伙兩房單位，6伙三房單位及2伙四房單位，實用面積由239至873方呎。

他續指，定價參考東鐵沿線大型屋苑，極具吸引力，並形容為「上然起動價」，加推單位將有提價空間。價單提供5項付款方法，扣除最高16%折扣後，折實價介乎238萬至至1,014.2萬元，折實呎價9,193至12,568元。

是次特別推出「1家1計劃」，若購買三房或四房單位買家若同時加購指定開放式單位，可享140萬或150萬元折扣，折扣後最低價的開放式單位為2座2樓B7室，實用面積248方呎，折實價可低至88萬元，折實呎價約3,548元。假設所有開放式單位以該計劃售出，整批單位折實平均呎價低至約10,688元。

項目將於今日下午起對公眾開放示範單位，明日起收票。今批單位有41伙折實價低於400萬元。

萬科香港市場營銷與客戶關係部主管劉淑貞指，一房售價最低為2座1樓A7室，實用面積310方呎，折實價299.9萬元，折實呎價約9,674元。兩房售價最低為2座1樓B5室，實用面積435方呎，折實價399.9萬元，折實呎價約9,193元。

資料顯示，同區對上開價的樓盤為白石角University Hill第2B期，於2023年5月推出首批138伙，折實平均呎價約16,288元。