瑞銀：外資近期加倉中國股市　港股仍有上升空間

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊稱，看到近期外資有加倉中國股市的情況。

其中港股方面，他指出不論主動型抑或被動型資金均有加大倉位，「低配」情況有所縮減，尤其是科技板塊，相信是人工智能（AI）帶來估值修正的正面效應，今輪升市亦由資金推動，直言過往兩年美股享受由AI帶來的估值修復情況正在中國股市發生，而海外資本亦正主力投資中國和歐洲市場。

至於港股升浪會持續多久，資金又會否隨時撤退股市，他則表示「不必過度憂慮」，原因是觀乎估值折價相對其他海外市場仍有一定深度，所以出現溢價上升仍有一定空間，又指板塊炒作層面由科技擴散是消費之上，有利上升行情更加長久。

滬深300指數方面，該行分析指今年應有6%的盈利增長空間，同時由於估值較低，相信年內回報有望超過6%，形容「A股具備更高的戰略重要程度」，過往的估值折價情況亦不太合理，而中央力求促進投資者入市也是借機推動中期經濟發展走向，後市看好小型股和增長股表現。

至於關稅對A股的影響，孟磊指每加10%關稅幅度將影響A股表現1%，但強調情況可控。而就板塊來看，對非金融板塊的利潤影響為2%、金融板塊則沒有影響。

此外他提及，內地在兩會期間強調要穩住樓市股市，反映資本市場成為政府報告的重要重點，是一件鼓舞的事。同時，中央釋出貨幣政策略為寬鬆的態度，也反映政府支出決定了總需求的情況。

回顧去年中央金融三巨頭出招撐內地金融市場發展，其中一招是促進險之將資金投放股市。據瑞銀最新推算，新政策應可推動保險公司、公務基金及社保基金合共有1.7萬億元人民幣（下同）入市，涉資各1萬億、5,900億元和1,200億元。