合景泰富推重組境外債新方案

方案擬定進行下列事項(其中包括)：

(i)將目標現有債務轉換為全新的以美元計值票據(「新票據」，設有不同的轉換率、到期日、利率、安全性及優先安排)及╱或可轉換為公司新普通股的強制可換股債券；

(ii)現金清償機制，當中涉及使用若干項目的所得款項淨額作為指定資金來源，以償還若干新票據；

(iii)新票據將由若干主要境外附屬公司提供擔保及抵押；及(iv)向為方案提供支持的債權人支付同意費。

此外，該公司公布債務概覽。於2024年6月30日：

(i)就境外債務而言，集團擁有附息負債總額(不包括累計利息)約308.46億元人民幣(下同)，當中包括優先票據未償還金額約279.48億元，以及銀行及其他借貸約28.98億元。另公司擁有結欠境外合營企業及第三方的附息金融負債，未償還金額約為93.86億元。

(ii)就境內債務而言，集團擁有附息負債總額未償還金額約418.09億元，當中包括銀行及其他借貸約人民幣383.25億元及公司債券約34.84億元。集團的境內債務佔集團債務總額約58%。

此外，公司擁有結欠境內合營企業、聯營公司、第三方及一間關聯公司的附息金融負債，未償還金額約為143.53億元。