合景泰富推重組境外債新方案
2025年03月07日 21:15
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合景泰富集團(01813)公布，經考慮公司的償債能力及當前的物業市場狀況，公司最新的重組境外債務方案(「方案」)提供多項選擇，以實現目標現有債務的大幅去槓桿，惟於公告日期，有關去槓桿比例的分歧仍有待票據持有人小組與公司進一步磋商，以同時兼顧不同債權人的需要及偏好。
方案擬定進行下列事項(其中包括)：
(i)將目標現有債務轉換為全新的以美元計值票據(「新票據」，設有不同的轉換率、到期日、利率、安全性及優先安排)及╱或可轉換為公司新普通股的強制可換股債券；
(ii)現金清償機制，當中涉及使用若干項目的所得款項淨額作為指定資金來源，以償還若干新票據；
(iii)新票據將由若干主要境外附屬公司提供擔保及抵押；及(iv)向為方案提供支持的債權人支付同意費。
此外，該公司公布債務概覽。於2024年6月30日：
(i)就境外債務而言，集團擁有附息負債總額(不包括累計利息)約308.46億元人民幣(下同)，當中包括優先票據未償還金額約279.48億元，以及銀行及其他借貸約28.98億元。另公司擁有結欠境外合營企業及第三方的附息金融負債，未償還金額約為93.86億元。
(ii)就境內債務而言，集團擁有附息負債總額未償還金額約418.09億元，當中包括銀行及其他借貸約人民幣383.25億元及公司債券約34.84億元。集團的境內債務佔集團債務總額約58%。
此外，公司擁有結欠境內合營企業、聯營公司、第三方及一間關聯公司的附息金融負債，未償還金額約為143.53億元。