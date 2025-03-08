港府：將香港國際金融中心金漆招牌擦得更光更亮

中央表明要鞏固香港國際金融中心地位，財經事務及庫務局局長許正宇表示，金融服務業佔本地生產總值接近四分之一，是香港經濟的重要支柱，也是香港融入國家發展大局的關鍵領域。港府會繼續把握全球格局變化的脈搏，更「給力地」向環球投資者展現香港優勢，務求將「香港國際金融中心這個金漆招牌擦得更光更亮，永放光彩」。

他指出，財庫局團隊將特別聚焦「更加凝心聚力拼經濟、謀發展、搞建設」及「更加扎實有力鞏固提升香港獨特的地位和優勢」兩大方向。同時會配合國家經濟發展方向及策略，相信在中央的支持下，香港將繼續發揮「一國兩制」制度優勢，改革創新、聯動內地金融市場發展。

他指出，目前香港的離岸人民幣資金池已擴大至約1.1萬億元人民幣，政府將通過定期發行不同年期的人民幣債券，促進離岸人民幣收益率曲線的形成，進一步構建全球投資者參與離岸人民幣資產市場的生態圈。

他又提到，香港交易所會開通「科企專線」，便利特專科技和生物科技公司的上市申請。另外，港府將繼續發揮香港作為財富落戶的「聚寶盤」角色，預告今年內就有關基金、單一家族辦公室和附帶權益的稅務優惠制訂方案，並於明年提交立法會審議，爭取於2025至26年度起生效。

至於市場互聯互通，他指，正研究擴展大灣區跨境理財通，並全速推進人民幣交易櫃台納入港股通的技術準備工作。財庫局將聯同引進重點企業辦公室及香港貿易發展局於年內舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過金融賦能，吸引更多先進產業龍頭、海內外企業及投資者落戶香港。