中原：2月工商舖買賣量升價跌　成交金額年挫逾64%

本港投資氛圍異動，工商舖市場沽壓情況嚴重，買賣宗數見增幅，惟買賣金額則大幅下挫。根據中原(工商舖)數據顯示，2025年2月工商舖買賣市場共錄得約290宗成交，按年明顯上升約60.2%，而涉及買賣金額約31.66億港元，按年則顯著下跌約64.6%，反映工商舖物業價格正在調整中。

該公司董事總經理潘志明表示，上月工商舖市場買賣交投按月下調約10.5%，成交金額按月亦減少約26.5%。按不同類型物業分析，期間工廈市場錄得約188宗買賣成交，按月減少約10.9%，但按年則大幅上升約70.9%；成交金額約14.79億元，按月下跌約38.2%，按年則增加約31.9%。而市場對工廈物業的需求不減，尤其是一些具重建潛力的項目，更成為投資者的熱門選擇。其中觀塘鴻圖道47號全幢活化工廈，以約2.52億元易手，原業主為台灣財團。

寫字樓市場方面，2月錄得約57宗買賣成交，按月增加約39%，按年則大幅上升約78.1%；成交金額則約7.94億元，按月也升約3.9%，按年則大幅回落約88.3%。雖然成交金額按年顯著下跌，但成交宗數上升，反映市場需求逐漸回暖，尤其是特色全層寫字樓單位，更吸引用家趁低吸納。其中，灣仔告士打道200號新銀集團中心26樓全層，面積約7,388方呎，以約7,757萬元易手，平均呎價約10,500元，原業主為紀惠集團，惟是次成交呎價與2022年同廈同面積成交相比跌約五成，創14年新低。

商舖方面，2月錄約45宗買賣成交，按月大減約37.5%，惟按年則漲約15.4%。成交金額約8.94億元，按月亦下跌約22.2%，按年則回落約13.7%。月內多名財團積極沽舖，其中永倫集團接連沽出酒店及舖位物業，如北角書局街28號國賓大廈2樓及3樓，面積約22,000方呎，以約1.07億元沽出，該物業現時由護老院承租，新買家料可享回報率8厘以上。

潘總結，上月工商舖市場交投表現穩健，反映投資者信心逐步回穩，預期隨着最新預算案中減免印花稅政策，將大幅降低入市成本，料可吸引更多用家入市，而預算案亦指下一個財政年度不會推售商業用地，亦讓市場有更多時間消化現有供應，提供更多用途上的彈性，對商廈買賣市場屬正面消息，可吸引更多企業購買商廈物業作自用，繼續帶動寫字樓市場入市氣氛。他料，3月工商舖市場將維持量價齊穩的趨勢，交投有望進一步回升。