【專訪】環聯亞太區總裁林嘉儀︰靈活工作助企業招才

在職家長要平衡工作與家庭可謂極不容易!作為國際金融機構的高層、同時作為3個小孩的母親,環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀(Marie Claire Lim Moore)接受本報專訪時笑指,要成為一個出色的「時間管理大師」必須要活用科技,「毋須在公司會議或家庭之中取捨」;矢志要為員工打造一個靈活的工作環境,相信只要提供平等且舒適的工作環境及機會,自然能吸引有能之士。

林嘉儀引述政府統計處數據指,香港2023年男性及女性每月就業收入中位數分別為22,700元及16,200元,兩者相差6,500元,反映從事薪資較高職位的男性比例較高。她指,觀察有不少女性到了人生某個階段的時候,即使沒有離開職場,亦可能「會退後一步,選擇一個能給予她們更多時間承擔家庭責任的角色」,繼而不會選擇更好的晉升機會。

面對本地就業市場性別薪酬差距的問題,林嘉儀直言情況仍未朝正確的方向發展,且有惡化趨勢。她呼籲,金融機構應提供一個靈活的工作政策,以及家庭友好的福利,招聘時亦要兼顧多樣化,以促進職場的包容性。例如,該企使用科技提供工作的靈活性,包括採用混合的工作模式,並為所有會議提供線上參加方式,讓每個人都能在毋須在家庭和職業「二選一」的情況下發揮最佳才能。

員工招聘方面,她指,僅有68%的香港招聘經理相信包容的重要性,該比例嚴重低於區內的日本及新加坡(分別為86%和82%)。她建議企業在招聘時要注意「無意識的偏見」,確保候選名單的多樣性,即要考慮不同性別和種族的人選;面試過程中亦要確保面試小組成員的多樣性,以促進不同觀點的交流。

至於坊間所言一「才」難求的情況,她指未見相關問題,但相信只要提供一個靈活、平等及舒適的工作環境及機會,自然能吸引新一代加入金融界。她指,自2023年開始,該企與註冊慈善機構薪火女生(香港)合作,為14至18歲的本港女學生提供職場參觀、校園講座及提供相關信貸教育等,她亦會親自聯同其他金融界領袖,透過「Women Chief Executives」網絡,培養有意於金融行業發展的年輕世代,為她們未來的職業生涯做好準備。

身為行政總裁,林嘉儀稱,會善用科技為自己在工作及家庭之間取得平衡,例如每個周日會花費一小時,以規劃未來一星期的行程,同時利用通勤時間參與線上會議,以確保能與子女共進晚餐,談論他們學習上的趣事;即使要外出公幹,亦會選擇犧牲休息時間,與孩子們視訊通話。

她提到,家中會有一個家庭日曆協調行程,避免與丈夫在同一周安排出差,支持彼此的工作及社交;同時,希望身教孩子,能讓他們看到父母如何平衡工作和家庭,讓他們長大後亦可兼顧事業與家庭。

環聯研將信貸數據用於防騙

坐擁多家個人信貸資料服務機構(MCRA)模式的「信資通」正式啟動至今將近一年,林嘉儀表示,技術上來說,除了個人信貸數據的獲取方式改由「信貸資料平台」外,其他程序並無太大差異,環聯與往常一樣,在獲得數據後進行分析及撰寫個人信貸報告,助消費者獲得更多的金融產品和服務。

面對業務由過去的「獨市生意」,轉變成具競爭的市場,她坦言,MCRA模式對環聯而言絕非「新鮮事」,會借鑑其他市場的經驗,專注為消費者提供更好的服務。她指,觀察到行業其中一大挑戰就是詐欺行為,正與監管及金融機構等持份者商討,研究將個人信貸報告及相關數據用於防騙活動。

實踐職場共融方面,她認為公司取得不俗成就,截至目前為止,香港區整體同事性別比例相約(女性佔46%,男性佔54%),同事的背景更來自近10個不同國家或地區。她指,公司致力建立家庭友善工作環境,包括同事可根據工作性質及需求,每周至少到辦公室工作兩天,其餘時間可按個人需要靈活安排在家工作;鼓勵同事在星期五下午3點後避免安排會議,專注自我發展或家庭需要;更會舉辦「帶子女上班日」,促進家庭與職場共融及相互理解。

全球同事及管理層安排線上講座進行內部人才培育,其中包括個人品牌塑造等培訓,助同事規劃清晰職業路徑。在港的同事亦可自由選擇與不同部門的管理層進行一對一配對,討論職業生涯發展或需要,並鼓勵跨部門、級別的交流。

林嘉儀常言「Always be a first-rate version of yourself, not a second-rate version of someone else(永遠做自己最優秀的版本,而不是做別人第二的優秀版本)」,認為成功的關鍵在於激發每個人的獨特性和潛力,而非模仿他人;該企的多元共融企業文化,亦是希望鼓勵並幫助同事「成為最好的自己」。