【專訪】環聯亞太區總裁林嘉儀︰靈活工作助企業招才

在職家長要平衡工作與家庭可謂極不容易！作為國際金融機構的高層、同時作為3個小孩的母親，環聯亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀(Marie Claire Lim Moore)接受本報專訪時笑指，要成為一個出色的「時間管理大師」必須要活用科技，「毋須在公司會議或家庭之中取捨」；矢志要為員工打造一個靈活的工作環境，相信只要提供平等且舒適的工作環境及機會，自然能吸引有能之士。

林嘉儀引述政府統計處數據指，香港2023年男性及女性每月就業收入中位數分別為22,700元及16,200元，兩者相差6,500元，反映從事薪資較高職位的男性比例較高。她指，觀察有不少女性到了人生某個階段的時候，即使沒有離開職場，亦可能「會退後一步，選擇一個能給予她們更多時間承擔家庭責任的角色」，繼而不會選擇更好的晉升機會。

面對本地就業市場性別薪酬差距的問題，林嘉儀直言情況仍未朝正確的方向發展，且有惡化趨勢。她呼籲，金融機構應提供一個靈活的工作政策，以及家庭友好的福利，招聘時亦要兼顧多樣化，以促進職場的包容性。例如，該企使用科技提供工作的靈活性，包括採用混合的工作模式，並為所有會議提供線上參加方式，讓每個人都能在毋須在家庭和職業「二選一」的情況下發揮最佳才能。

員工招聘方面，她指，僅有68%的香港招聘經理相信包容的重要性，該比例嚴重低於區內的日本及新加坡(分別為86%和82%)。她建議企業在招聘時要注意「無意識的偏見」，確保候選名單的多樣性，即要考慮不同性別和種族的人選；面試過程中亦要確保面試小組成員的多樣性，以促進不同觀點的交流。

至於坊間所言一「才」難求的情況，她指未見相關問題，但相信只要提供一個靈活、平等及舒適的工作環境及機會，自然能吸引新一代加入金融界。她指，自2023年開始，該企與註冊慈善機構薪火女生(香港)合作，為14至18歲的本港女學生提供職場參觀、校園講座及提供相關信貸教育等，她亦會親自聯同其他金融界領袖，透過「Women Chief Executives」網絡，培養有意於金融行業發展的年輕世代，為她們未來的職業生涯做好準備。

身為行政總裁，林嘉儀稱，會善用科技為自己在工作及家庭之間取得平衡，例如每個周日會花費一小時，以規劃未來一星期的行程，同時利用通勤時間參與線上會議，以確保能與子女共進晚餐，談論他們學習上的趣事；即使要外出公幹，亦會選擇犧牲休息時間，與孩子們視訊通話。

她提到，家中會有一個家庭日曆協調行程，避免與丈夫在同一周安排出差，支持彼此的工作及社交；同時，希望身教孩子，能讓他們看到父母如何平衡工作和家庭，讓他們長大後亦可兼顧事業與家庭。

環聯研將信貸數據用於防騙

坐擁多家個人信貸資料服務機構(MCRA)模式的「信資通」正式啟動至今將近一年，林嘉儀表示，技術上來說，除了個人信貸數據的獲取方式改由「信貸資料平台」外，其他程序並無太大差異，環聯與往常一樣，在獲得數據後進行分析及撰寫個人信貸報告，助消費者獲得更多的金融產品和服務。

面對業務由過去的「獨市生意」，轉變成具競爭的市場，她坦言，MCRA模式對環聯而言絕非「新鮮事」，會借鑑其他市場的經驗，專注為消費者提供更好的服務。她指，觀察到行業其中一大挑戰就是詐欺行為，正與監管及金融機構等持份者商討，研究將個人信貸報告及相關數據用於防騙活動。

實踐職場共融方面，她認為公司取得不俗成就，截至目前為止，香港區整體同事性別比例相約(女性佔46%，男性佔54%)，同事的背景更來自近10個不同國家或地區。她指，公司致力建立家庭友善工作環境，包括同事可根據工作性質及需求，每周至少到辦公室工作兩天，其餘時間可按個人需要靈活安排在家工作；鼓勵同事在星期五下午3點後避免安排會議，專注自我發展或家庭需要；更會舉辦「帶子女上班日」，促進家庭與職場共融及相互理解。

全球同事及管理層安排線上講座進行內部人才培育，其中包括個人品牌塑造等培訓，助同事規劃清晰職業路徑。在港的同事亦可自由選擇與不同部門的管理層進行一對一配對，討論職業生涯發展或需要，並鼓勵跨部門、級別的交流。

林嘉儀常言「Always be a first-rate version of yourself, not a second-rate version of someone else(永遠做自己最優秀的版本，而不是做別人第二的優秀版本)」，認為成功的關鍵在於激發每個人的獨特性和潛力，而非模仿他人；該企的多元共融企業文化，亦是希望鼓勵並幫助同事「成為最好的自己」。