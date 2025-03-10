深交所調整港股通標的名單 納入27隻股份
2025年03月10日 10:06
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深交所公布，因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成分股定期調整，根據《深圳證券交易所深港通業務實施辦法》的相關規定，港股通標的證券名單發生調整，周一(10日)起生效。
當中納入27隻股份，包括鷹君(00041)、香港中旅(00308)、首程控股(00697)、小菜園(00999)、毛戈平(01318)、晶苑國際(02232)、同源康醫藥(02410)、貝殼(02423)、佑駕創新(02431)、越疆(02432)、華潤飲料(02460)、訊飛醫療科技(02506)、西銳(02507)、德翔海運(02510)、一脈陽光(02522)、獅騰控股(02562)、重塑能源(02570)、英諾賽科(02577)、國富氫能(02582)、多點數智(02586)、健康之路(02587)、中信金融資產(02799)、中創新航(03931)、萬國黃金集團(03939)、約櫃健客(06086)、陸控(06623)、衛龍美味(09985)。
另邊廂，名單剔出28隻股份，包括綠景中國地產(00095)、SOHO中國(00410)、周大福創建(00659)、亞洲水泥（中國）(00743)、創夢天地(01119)、美東汽車(01268)、京基金融國際(01468)、宜明昂科(01541)、天倫瓦斯(01600)、新特能源(01799)、馬可數位科技(01942)、來凱醫藥(02105)、創新奇智(02121)、奈雪的茶(02150)、科濟藥業(02171)、高視醫療(02407)、百果園集團(02411)、科笛(02487)、天虹國際集團(02678)、希瑪醫療(03309)、KEEP(03650)、永達汽車(03669)、瑞爾集團(06639)、艾美疫苗(06660)、星空華文(06698)、海倫司(09869)、聯易融科技(09959)、康寧傑瑞製藥(09966)。