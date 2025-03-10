DFI零售集團去年轉蝕逾19億元

在新加坡上市，持有惠康及萬寧的DFI零售集團(舊稱牛奶國際)公布，在截至去年12月底止的全年，總收益按年降約3%至88.69億美元，虧損2.45億美元(約19.11億港元)，相對去年賺3,200萬美元由盈轉虧。撇除投資物業公平值變動後的核心盈利為2.01億美元，按年增約3成。

公司表示，去年總收入雖然下跌，但若剔除香港大幅增加煙草稅、2023年剝離馬來西亞食品業務、印尼英雄超市(Hero Supermarket)業務的影響，去年經營收入其實基本上穩定。顯示除宜家家居(IKEA)以外所有業務的市場份額都有所增長。

核心盈利上升，主因新加坡食品的盈利大幅復甦，以及便利商店業務中產品結構向非香煙類別的有利轉變所推動，但因房地產市場活動疲弱和競爭加劇導致家居裝飾貢獻下降，部分抵銷了這一影響。

其中食品業務方面，雖然香港居民前往中國內地的出境游增多影響了2024年大部分時間的食品消費，但情況已開始正常化，香港超市的總零售額在2024年第四季度恢復增長。強大的店內執行力和有效的促銷活動支持了該公司在一年中持續的市場份額成長。