Tesla股價日挫15%　馬斯克：生意難做　料在政府再待1年

掌管美國政府效率部(DOGE)的億萬富豪馬斯克(Elon Musk)坦言，旗下個人生意目前面對很大困難，不過相信自己在總統特朗普政府擔任的工作至少會再繼續一年，仍會努力實現目標，為美國納稅人減少政府浪費。

馬斯克擔任行政總裁的特斯拉(Tesla)股價周一(10日)收市報222.15美元，下挫15.4%，創下5年來最大單日跌幅；相較去年12月高位，股價已累挫超過50%，市值蒸發逾8,000億美元。雖然如此，但他回應一篇有關特斯拉股價的帖文時指，「從長遠來看，這不會有甚麼問題」。

據外媒億萬富豪排行榜，馬斯克的身家單日蒸發290億美元，淨資產仍有3,010億美元。

事實上，DOGE的削減開支計劃受到質疑，自馬斯克出任部門主管以來，旗下特斯拉股價每周下滑，其營運的社交媒體X也受攻擊。他認為，X是遭黑客攻擊，攻擊者網絡地址來自烏克蘭。

談及DOGE，他指團隊成員目前逾100名，之後可能增加至200人；並指工作進展良好，每天可為華府節省40億美元，除非DOGE停止運作，否則可令華府節省1萬億美元。