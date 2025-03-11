港上月新批按保額3個月高　業界料按保數字年內可回穩

香港按揭證券有限公司統計數字顯示，今年2月新批按揭保險宗數按月微增1.9%至1,322宗，金額則按月回升5.8%至71億元，宗數及金額分別創3個月及4個月新高。同時，新取用按保宗數增至527宗，按月增加1.9%，貸款額亦按月增加5.4%至27億元，宗數及金額均創5個月新高；月內貸款以去年第4季交投之按保申請佔比較大比例，期內10月至11月交投增加，遂帶動今年2月份按保量回升。

中原按揭董事總經理王美鳳預期，新財案公布後樓市更為明朗化，加上細價物業印花稅大減亦為市場帶來好消息，最近樓市穩步向好，踏入3月份樓市出現進一步轉旺勢頭，一手新盤銷情持續理想，二手樓市交投亦明顯回彈，預期可帶動按揭市場做好，料第二季按揭及按保取用貸款量將上升。她續指出，自2023年7月政府放寬1,500萬元以下物業的按揭成數提高至七成，繼而去年逐步全面放寬樓按及全面恢復七成按揭，讓買家以低至三成首期置業上會，減少依賴高成數按揭保險，市場的按保使用率也因此下降。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則表示，今年銀行對樓按取態轉回積極，加上政府進一步放寬物業印花稅，增加市場入市信心，料交投將會逐步回升，按保數字亦有望於年內回穩。