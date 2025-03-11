第一城中層戶購入1年即淪銀主盤　單位貶值40萬沽出

細價物業成為拍賣場搶手貨，環亞物業拍賣周二(11日)舉行的一場拍賣會，一口氣售出15項以銀主盤為主的物業，全數售價均低於500萬港元，成交總額逾3,800萬元。

該行董事總經理區蘊聰表示，今日拍賣會有超過100人到場，成交物業包括住宅、商舖及車位，買家有用家、也有投資者，為該行近年拍出單位最多的一場拍賣會，部分銀主住宅單位獲多人競逐。

其中，沙田第一城17座中層B室銀主物業，首次推拍即獲承接，單位實用面積約451方呎，開價420萬元拍賣，獲3至4組買家出價，最後搶高60萬元或約14.3%，以480萬元售出，呎價約10,643元。原業主去年1月購入價約520萬元，一年多貶值約40萬元。

至於柴灣新翠花園3座低層G室銀主盤，實用面積約533方呎，原則三房間隔，享內園泳池景，以398萬元推拍，亦獲競價至478萬元沽出，較開價高80萬元，幅度超過兩成，惟呎價仍僅約8,968元。與該單位市值約560萬元相比，大幅低市價約14.6%。此外，大嶼山愉景灣海澄湖畔二段H1座高層A室同類物業，實用面積約600方呎，拍賣開價405萬元，競價後以455萬元售出，呎價約7,583元。

他續稱，今日部分售出的銀主物業具有投資價值，如大角咀博文街8號低層前座唐樓單位，實用面積約631方呎，開價410萬元，最後搶高65萬元或約15.9%，以475萬元沽出，呎價約7,528元。單位現時分間為數個房間，料買家為投資客，亦有機會看好物業收購潛力。

場內亦錄得2個舖位及2個車位成交，包括元朗洪水橋大街德祥樓地下雙號銀主舖位，實用面積約310方呎，以308萬元推出拍賣，吸引3至4組買家競逐，大幅搶高接近三成，以398萬元成交，呎價約12,839元。