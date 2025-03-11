「特」釀危局　美股無力反彈　道指續跌

競選時喊出多項「撐增長政策」的美國總統特朗普，現在反成外界憂慮美國經濟前景的來源，壓力終於在周一美股大爆發，10大美國富豪身家單日蒸發700.83億美元(約5,466.47億港元)，美股總市值亦較上月19日的歷史高位低4萬億美元(約31.2萬億港元)，幾日前才揚言不考慮股市反應的特朗普，如今更要急會各美企巨頭商派定心丸。儘管美股3大指數周二早段回穩，但專家仍質疑美國經濟前景，批中美國通脹高企的前財長薩默斯把衰退機率提高至50%。

美股周二早段無力反彈，道指現跌171點，報41,740點；標指升4點，報5,618點；納指升94點，報17,562點。

港股夜期跌61點，報23732點，較本港周二收市低水50點。

特朗普的經濟顧問哈西特表示，「就算今季經濟數據有所下滑，下季也會起飛」，但特朗普自己不敢否認其「把財富搬回美國」的「大棋」會令經濟陷入衰退，正是美股周一暴瀉的元兇，遂傳出他也要出來安撫商界領袖。

消息指，特朗普周二會與商界組織商業圓桌(Business Roundtable)會晤，其董事會包括蘋果公司(Apple Inc.)、摩根大通等7家道指成分股的行政總裁，以及花旗集團和納斯達克交易所的行政總裁。

薩默斯批評特朗普的經濟政策「適得其反」，「不確定性本來會窒礙消費需求和企業投資，繼而拖低物價，這回不同，有關稅推高成本……我也批評過拜登施政誘發通脹，但特朗普和(財長)貝森特覺得價格調整『暫時』令我意外，事實恐非如是，人們要對未來有把握，不論是政策或供應鏈，(現屆政府)一切都丟棄。這種不確定性使我對實體經濟及金融市場感到緊張，兩者恐形成互相拖低的惡性循環。」

投行高盛把美國今年經濟增長預測狠削0.7個百分點至1.7%，預計20%陷入衰退，指特朗普大打關稅會減低民眾實際收入、收緊金融、延誤投資。安聯首席經濟顧問埃利安亦將衰退機率由10%提高到25至30%，預計今年經濟增長減速到1.5至2%，一旦低過1%，特班子的經濟目標會令人難以接受。

擬出錢幫特朗普「奪回」巴拿馬港口的貝萊德行政總裁芬克表示，要是全球各國都漸漸國家主義掛帥，「我不是說這壞，但會使通脹高企，市場並未充分認識到未來會發生的事」，擔心驅逐移民會令美國勞動力不足，又指自己曾向特班子反映過沒有足夠電工興建推動科技發展的數據中心。

道富環球則指，機構投資者對股票的配置從近16年半最高水平回落，主要改持現金，而非債券。「連續4個月的風險偏好行為在2月突然終止，是由於最新經濟數據引發對經濟增長突然停滯的擔憂，抵銷了對中國推出更多刺激措施的期望。」資金流出美股後主要轉投歐洲和中國股票。

不過，近年測市準確的美股大好友、Fundstrat Global Advisors聯合創始人Tom Lee相信，美股會在3至5月大幅反彈，漲幅可能達10至15%。