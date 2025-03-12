星展香港：個人及中小企不良貸款有上升趨勢 對按揭業務審慎

本地破產呈請個案持續高企，星展銀行香港區零售銀行業務及財富管理總監毛安杰(Ajay Mathur)表示，觀察到香港個人及中小企的不良貸款及延遲還款有上升趨勢，估計要待經濟環境進一步好轉才有改善，該行亦會審慎審批。至於按揭業務方面，他直言業務利潤不高，會審慎處理新增住宅按揭。

毛安杰提到，去年該行財富管理業務出現大幅增長，其中，投資及保險業務均錄得強勁增長，並推該該行未來3年的財管業務發展，目標在2027年財富管理業務收入增加一倍，新增客戶及資產管理規模(AUM)同樣增加50%。

為達成上述目標，他透露未來會聘請更多前線銷售人員，並開設新的財富管理中心。該行豐盛理財及分行網絡業務主管容蘭芳補充，目標今年前線團隊將擴張25%人手，接待內地高淨值客戶；目前該團隊約有200人。

他指，香港本地約有100萬名富裕人士，通常已都有3至4個銀行賬戶，該行的市佔率約14%，惟開拓本地市場的成本會較高，且難度亦會更大。疫後香港吸引亞洲各地客戶湧入，尤其是內地客戶來港開戶，受目前內地家庭儲蓄大幅增加的結構性變化所影響，預期該趨勢不會因「消化疫情被壓抑的需求而放緩」。

毛安杰解釋，內地居民早年將大部分儲蓄用於置業，惟目前房地產行業不景氣，他們買房的意欲大降；同時，現時內地儲蓄增長速度遠高於消費增速，反映消費者對未來信心仍不足。反之，更多內地消費者積極尋求投資及財富管理機會，並鍾情選擇保險產品。