東方日報B1：太古去年少賺七成　增派息

然而，增派息後未能直接催化太古公司股價，太古A周四午後跌幅擴大，全日收跌5.66%至69.05元；太古B跌6.5%至10.64元收市。反觀太地逆市升1.11%至16.32元收市。

在截至去年12月底止的全年，太古公司總收益819.69億元，按年跌13.55%。撇除投資物業公平值變動等的基本溢利跌71.05%至104.71億元。

其中，包括太古可口可樂在內的飲料部門，去年股東應佔溢利為20.39億元，當中包括非經常性收益6.51億元。管理層表示，去年業績因2023年下半年出售美國太古可口可樂而受到不利影響，如果剔除它，這個收入貢獻最大的部門實際上錄得經常性溢利增長20%。

飲料部門來自中國內地的EBITDA按年上升5.81%至27.64億元。太古可口可樂總裁蘇薇表示，在以往的努力下，集團產品在內地價格正在上升，未來會繼續投資地區市場，特別是供應鏈相關投資，以支持整體內地市場增長。另外亦一直留意東南亞的增長機遇。

至於集團近幾年才進軍的醫療保健業務，2024年集團應佔虧損為3.26億元，按年收窄約兩成二。集團主席白德利表示，相關投資所處的地區例如內地、印尼等，居民收入都正在上升，對集團的投資非常正面。相信現時是前期的投資，等到未來10至15年成熟後，集團在這些市場便站在有利競爭的位置。

太古地產方面，去年全年總收益下降1.64%至144.28億元，計及投資物業公平值虧損62.99億元後，按年由盈轉虧，蝕7.66億元。行政總裁彭國邦表示，公平值減值主要反映旗下商廈組合續租租金負增長。

撇除物業估值縮水的基本溢利，仍跌41.5%至67.68億元，主要反映財務支出淨額上升，以及香港辦公樓租金收入下降。

彭國邦展望今年本地有多個新供應投入市場，但需求未見有增長。資本市場氣氛好轉，但暫時未見傳導至寫字樓市場，因此他估計，市況或要到2026至2027年才會回復。

零售市道方面，他表示去年第四季起開始回升，而且在本年初持續。集團會繼續改善租戶組合以維持競爭力，多個商場目前出租率維持在100%。

對於香港住宅市場的展望，公司指出，由於減息及按揭措施放寬，香港住宅市場銷售增加。中長期而言，在本地買家支持及內地買家需求逐漸增加的情況下，預期需求會有所改善。