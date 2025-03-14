友邦保險去年新業務價值升18%　斥16億美元回購

內涵價值方面，向股東返還資本後，內涵價值權益達716億美元，每股上升9%。內涵價值營運溢利為100.25億美元，每股上升19%。內涵價值營運回報為14.9%，較2023年的12.9%上升200個基點。

按國際財務報告會計準則盈利，稅後營運溢利為66.05億美元，每股上升12%。每股稅後營運溢利自2023年至2026年的複合年均增長率目標為9%至11%，實現目標進展順利。股東分配權益營運回報達14.8%，較2023年的13.5%增加130個基點。產生的基本自由盈餘為63.27億美元，每股上升10%，再投資於自身新業務後，產生的自由盈餘淨額為40.20億美元。截至2024年12月31日的股東資本比率為236%。

去年派末期股息每股130.98港仙，上升10%，並推出新一輪16億美元股份回購。於2024年透過股息及股份回購計劃向股東返還65億美元。

首席執行官兼總裁李源祥表示，儘管面對短期地緣政治及宏觀經濟不明朗，但業務市場仍有很大增長潛力，亞洲提供最廣闊的前景及機遇，隨時間推移，區內主要人口結構及社會趨勢只會日益增強。