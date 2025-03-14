貝森特：美元下跌屬自然調整　不擔心美股近期波動

美國財政部長貝森特(Scott Bessent)周四(13日)接受外媒訪問時表示，不擔心股市在過去3周內有些波動。他指，特朗普政府更注重經濟及市場的長期健康，而非短期波動，「我們專注於實體經濟。我們能否創造一個環境，讓市場有長期收益，讓美國民眾有長期收益？」

他又淡化美元近期下跌的影響，指這只是自然「調整」。他表示，在特朗普當選總統、共和黨橫掃國會兩院後，美元已消化許多利好，目前出現回跌是很自然。美匯指數最新報103.97。

由於預期特朗普上台後會放鬆監管、延長減稅，進而刺激經濟增長，美元在大選日後持續上揚，但自從特朗普1月宣誓就職以來，美匯指數節節敗退。市場人士指，一連串關稅上調引發的經濟增長擔憂，以及美國聯儲局減息前景削弱美元需求。

貝森特表示，他周三(12日)向商界組織商業圓桌(Business Roundtable)的代表稱，特朗普政府正制定減稅方案並放鬆管制，以創造經濟確定性，美國政府停擺將帶來令人難以置信的破壞性影響，政府的目標是今年夏天前將2017年特威普首個任期內實施的減稅措施延長。