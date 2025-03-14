元朗米埔住宅地申建2322伙　伙數比舊方案減16%

上述地盤佔約707,100方呎，鄰近未來港鐵北環綫牛潭尾站，現劃為住宅(丁類)地帶，，申請人要求改劃作住宅(丙類)用途，擬議住宅地積比率1.5倍，興建10幢樓高16層的分層住宅，住宅樓面約1,060,650方呎，平均每伙面積約456方呎，預計可容納約6,270人。

項目亦設0.9倍非住宅地積比率，涉及面積約61,270方呎，作商業、幼稚園及會所等用途，另會提供長者中心等社福設施，而相關的約3,531方呎面積不計算於總樓面內。

資料顯示，上址曾提出以1.8倍住宅地積比率，興建10幢樓高19層的分層住宅，另設4座洋房，單位總數為2,771伙。該個案安排於2023年5月審議，當時規劃署原則上不反對申請，惟最終仍被城規會否決。

申請人指出，最新的發展建議已回應城規會關注的問題，住宅地積比率由1.8倍，下降至1.5倍，建築高度亦由19層，減少至16層，並維持提供社福設施。

設計上，是次移除毗鄰牛潭尾排水道低層建築物，主要住宅大樓遠離該排水道，同時重新設計了景觀池的布局，增強與周圍環境的兼容性。