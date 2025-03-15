華府有望避免停擺　道指收漲674點　納指升2.6%　

美國參議院推進審理短期撥款法案(CR)的流程，令聯邦政府有望避免陷入停擺。道指周五(14日)高開244點後，尾段升幅曾擴大至714點，高見41,528點；標指曾漲2.24%，納指曾上揚2.72%。

道指收市升674點或1.65%，至41,488點；標指漲117點或2.13%，收報5,638點；納指上揚451點或2.61%，收報17,754點；反映中國概念股表現的金龍指數反彈2.69%。全周計，道指下滑3.1%，標指回吐2.3%，納指跌2.4%，金龍中國指數微升0.2%。

個股方面，人工智能晶片霸主英偉達(Nvidia)收市漲5.3%，為表現最佳道指成分股，本周累計反彈8%；Netflix及Meta也分別漲3.1%及3%，特斯拉(Tesla)漲3.9%，不過全周累跌4.8%，更連跌8周。金礦股受捧，Newmont揚1.3%。金融股向好，高盛、摩根大通及美國運通升幅介乎3.1至3.5%。

港股ADR指數按比例計算，收報24,356點，升396點或1.65%。滙豐控股收報88.71港元，較港收市高3.68%；騰訊控股收報528.91元，較港收市高1.4%。

值得注意的是，雖然美股周五急升，不過標指周四(13日)由2月高位回落一成，為近兩年來首次步入技術性調整，以重磅科企掛帥的納指100指數更回調達13%。

美銀策略員Michael Hartnett建議，在標指下挫至5,300點，即較周四收市再下跌4%才吸納，但強調今次美股跌市是調整，而非熊市，冧市可能引發經濟衰退，或促使美國總統特朗普及聯儲局分別調整貿易及貨幣政策，以阻止股市再跌。他仍看好環球股票多於美股。瑞銀策略員認為，暫時不要撈底，料標指跌見5,300點，美股未來3個月仍是最不被看好的股市，因資金正由美國增長股大規模輪換至歐洲的價值股。

據美國銀行引述EPFR Global資料顯示，截至3月12日為止一周，全球股票基金走資約28億美元，為今年最多，但年初至今流入金額仍達1,560億美元；美股基金4周以來首次出現贖回，涉資25億美元；黃金基金在過去一周吸資19億美元。

此外，美國10年期債息一度升5.35個基點，至4.3217厘；對息口較敏感的2年期債息升7個基點，至4.023厘。美匯指數最多回落0.25%，至103.57；日圓兌每美元降0.82%，至149.02。歐元升0.55%，至1.0912美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾升6.4%，至85,176美元。