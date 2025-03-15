丹麥退休基金將Tesla清倉兼列黑名單　不滿馬斯克插手歐洲政治

外媒報道，丹麥退休基金AkademikerPension正將電動車製造商特斯拉(Tesla)列入黑名單，認為該公司在勞工權益方面的紀錄，以及Tesla創辦人馬斯克的行為帶來日益增長的風險。AkademikerPension行政總裁Jens Munch Holst指，耐性總有耗盡的時候，他們目前對於Tesla已經到達這個地步。

報道根據電郵聲明指，該基金管理逾200億美元資產，正將其仍持有剩餘200股Tesla股份沽售，並將該公司列入排除名單(exclusion list)，意味該基金及其外部管理人都不能購入Tesla股份。該基金發言人指，AkademikerPension持有的Tesla股份，在高峰期價值3億丹麥克朗。

報道指，AkademikerPension的決定基於3大因素，Tesla多年來在爭取勞工權益方面紀錄不佳、公司治理問題，以及馬斯克「介入美國及歐洲政治」及「傳播錯誤訊息」。Holst表示，後者對回報的造成巨大風險，簡單而言，認為馬斯克正摧毀Tesla的品牌及價值。

Holst又指，最近撤回價值33億丹麥克朗的買盤，原因是擔心Tesla減弱其氣候承諾。他表示，Tesla長期以來在綠色轉型處於領先地位，不過考慮到一連串問題沒有改善的前景，因此很難繼續投資該公司。