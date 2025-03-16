【星期一‧炒啲乜】內地出招谷消費　港股守穩兩萬四？

市場憧憬內地再推出刺激措施，加上人行重申會擇機降準減息，中港股市上周五(14日)再展升勢，其中港股收市漲近500點，終止5連跌，惟24,000關得而復失。內地於周一(17日)早上將公布3大經濟引擎數據，包括社會消費品零售總額、規模以上工業增加值及城鎮固定資產投資的變幅，同日下午，內地官方將召開記者會介紹如何谷消費。港股能否企穩24,000關，還拭目以待。

本周再度迎來「超級央行周」，其中最重要的莫過於美國聯儲局的議息會議。投行Stifel經濟學家認為，在目前政策及經濟不確定性上升的情況下，聯儲局最明智的做法是暫時不採取任何措施。不過，雷曼兄弟前交易員Larry McDonald認為，美國總統特朗普正刻意製造一場經濟衰退，目的是逼聯儲局減息，以此減少美國政府的利息開支。

英倫銀行、瑞士央行及日本央行同樣將於本周公布議息結果。對於日央行，市場料央行是次將按兵不動，惟任何鷹派言論都可能推動日圓進一步上揚。英倫銀行在2月減息0.25厘後也可能將維持利率不變。

值得注意的是，人工智能(AI)晶片霸主英偉達(Nvidia)將於周一至五(17至21日) 在美國加州聖何塞舉行年度GTC大會。目前科技股正承受關稅壓力、面臨經濟衰退擔憂與市場負面情緒，分析師看好英偉達推出最新AI晶片與未來發展路徑藍圖，再為AI需求注入強心針。

1、陳樂怡：內地穩增長政策利重汽擴大領先優勢

2、葉尚志：資金料回流至高息股 華潤電力看高一線

3、郭家耀：中國財富人群投資動向續影響全球市場

4、鄺紫珊：美股調整加上資金撲入 中港股市值得期待