本周香港上市公司公布業績參考備忘

2025年03月17日 07:00
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    2025/03/17
    ●超媒體控股(00072)●末期業績
    ●南洋集團(00212)●末期業績
    ●金蝶國際(00268)●末期業績
    ●越秀房託基金(00405)●末期業績
    ●中國鐵塔H(00788)●末期業績
    ●中國建築興業(00830)●末期業績
    ●康哲藥業(00867)●末期業績
    ●中石化冠德(00934)●末期業績
    ●丘鈦科技(01478)●末期業績
    ●招商局商業房託(01503)●末期業績
    ●親親食品(01583)●末期業績
    ●登輝控股(01692)●末期業績
    ●騰訊音樂-SW(01698)●末期業績
    ●海天國際控股(01882)●末期業績
    ●VESYNC(02148)●末期業績
    ●東江集團控股(02283)●末期業績
    ●藥明康德H(02359)●末期業績
    ●中海石油化學H(03983)●末期業績
    ●盛業(06069)●末期業績
    ●CLSA PREMIUM(06877)●末期業績
    ●思摩爾國際(06969)●末期業績
    ●曼妠(08186)●末期業績
    ●HM INTL HLDGS(08416)●末期業績
    ●藥師幫(09885)●末期業績
    2025/03/18
    ●遠東控股國際(00036)●末期業績
    ●科聯系統(00046)●末期業績
    ●香港小輪(00050)●末期業績
    ●美麗華酒店(00071)●末期業績
    ●綠景中國地產(00095)●末期業績
    ●金輝集團(00137)●末期業績
    ●華潤啤酒(00291)●末期業績
    ●思派健康(00314)●末期業績
    ●南華集團控股(00413)●末期業績
    ●貿易通(00536)●末期業績
    ●豐德麗控股(00571)●中期業績
    ●勝獅貨櫃(00716)●末期業績
    ●中國聯通(00762)●末期業績
    ●閱文集團(00772)●末期業績
    ●長江生命科技(00775)●末期業績
    ●永利地產發展(00864)●末期業績
    ●中石化油服H(01033)●末期業績
    ●麗豐控股(01125)●中期業績
    ●中國利郎(01234)●末期業績
    ●中國光大綠色環保(01257)●末期業績
    ●美圖公司(01357)●末期業績
    ●特步國際(01368)●末期業績
    ●盛諾集團(01418)●末期業績
    ●瑛泰醫療H(01501)●末期業績
    ●小米集團-W(01810)●末期業績
    ●中木國際(01822)●末期業績
    ●中國飛機租賃(01848)●末期業績
    ●中國網成(01920)●末期業績
    ●中通快遞-SW(02057)●末期業績
    ●科濟藥業-B(02171)●末期業績
    ●貝殼-W(02423)●末期業績
    ●綠竹生物H-B(02480)●末期業績
    ●晶科電子股份H(02551)●末期業績
    ●多點數智(02586)●末期業績
    ●連連數字H(02598)●末期業績
    ●港燈-SS(02638)●末期業績
    ●久泰邦達能源(02798)●末期業績
    ●福耀玻璃H(03606)●末期業績
    ●金融壹賬通(06638)●末期業績
    ●佐力小貸H(06866)●末期業績
    ●天福(06868)●末期業績
    ●萬國數據-SW(09698)●末期業績
    ●小鵬汽車-W(09868)●末期業績
    ●華潤啤酒-R(80291)●末期業績
    ●小米集團-WR(81810)●末期業績
    2025/03/19
    ●中華煤氣(00003)●末期業績
    ●電能實業(00006)●末期業績
    ●和黃醫藥(00013)●末期業績
    ●上海石化H(00338)●末期業績
    ●陸氏(越南)(00366)●末期業績
    ●賽晶科技(00580)●末期業績
    ●鼎益豐控股(00612)●末期業績
    ●嘉里建設(00683)●末期業績
    ●泰昇集團(00687)●末期業績
    ●騰訊控股(00700)●末期業績
    ●滬光國際-美元(00770)●末期業績
    ●長江基建(01038)●末期業績
    ●加科思-B(01167)●末期業績
    ●耐世特(01316)●末期業績
    ●承達集團(01568)●末期業績
    ●民生教育(01569)●末期業績
    ●永勝醫療(01612)●末期業績
    ●復銳醫療科技(01696)●末期業績
    ●安踏體育(02020)●末期業績
    ●梁志天設計集團(02262)●末期業績
    ●中國平安H(02318)●末期業績
    ●K CASH集團(02483)●末期業績
    ●佛朗斯股份(02499)●末期業績
    ●中國澱粉(03838)●末期業績
    ●金山軟件(03888)●末期業績
    ●金山雲(03896)●末期業績
    ●萬國黃金集團(03939)●末期業績
    ●眾安在綫H(06060)●末期業績
    ●信義儲電(08328)●末期業績
    ●K W NELSON GP(08411)●末期業績
    ●騰訊控股-R(80700)●末期業績
    ●安踏體育-R(82020)●末期業績
    ●中國平安-R(82318)●末期業績
    2025/03/20
    ●長和(00001)●末期業績
    ●恒基地產(00012)●末期業績
    ●載通(00062)●末期業績
    ●新鴻基公司(00086)●末期業績
    ●恒基發展(00097)●末期業績
    ●保利置業集團(00119)●末期業績
    ●吉利汽車(00175)●末期業績
    ●亞證地產(00271)●末期業績
    ●百富環球(00327)●末期業績
    ●美蘭空港H(00357)●末期業績
    ●長城天下(00524)●末期業績
    ●金地商置(00535)●末期業績
    ●悅達國際控股(00629)●末期業績
    ●灣區發展(00737)●末期業績
    ●同程旅行(00780)●末期業績
    ●高陽科技(00818)●末期業績
    ●利亞零售(00831)●末期業績
    ●華潤電力(00836)●末期業績
    ●茂業國際(00848)●末期業績
    ●金朝陽集團(00878)●末期業績
    ●英皇鐘錶珠寶(00887)●末期業績
    ●港灣數字(00913)●末期業績
    ●中國移動(00941)●末期業績
    ●威鋮國際(01002)●末期業績
    ●鐵貨(01029)●末期業績
    ●長實集團(01113)●末期業績
    ●新晨動力(01148)●末期業績
    ●中廣核礦業(01164)●末期業績
    ●中國生物製藥(01177)●末期業績
    ●華住集團-S(01179)●末期業績
    ●新龍移動(01362)●末期業績
    ●濠江機電(01408)●末期業績
    ●高偉電子(01415)●末期業績
    ●中泰期貨H(01461)●末期業績
    ●天津銀行H(01578)●末期業績
    ●華營建築(01582)●末期業績
    ●九興控股(01836)●末期業績
    ●彩客新能源(01986)●末期業績
    ●瑞聲科技(02018)●末期業績
    ●上美股份H(02145)●末期業績
    ●貝克微H(02149)●末期業績
    ●歸創通橋H-B(02190)●末期業績
    ●高鵬礦業(02212)●末期業績
    ●晶苑國際(02232)●末期業績
    ●美高梅中國(02282)●末期業績
    ●京信通信(02342)●末期業績
    ●保誠(02378)●2中業績
    ●中國電力(02380)●末期業績
    ●喜相逢集團(02473)●末期業績
    ●樂艙物流(02490)●末期業績
    ●禪遊科技(02660)●末期業績
    ●重慶機電H(02722)●末期業績
    ●晶門半導體(02878)●末期業績
    ●永嘉集團(03322)●末期業績
    ●交銀國際(03329)●末期業績
    ●亨得利(03389)●末期業績
    ●中國罕王(03788)●末期業績
    ●卓越教育集團(03978)●末期業績
    ●越秀服務(06626)●末期業績
    ●時代天使(06699)●末期業績
    ●珍酒李渡(06979)●末期業績
    ●品創控股(08066)●末期業績
    ●有贊(08083)●末期業績
    ●時騰科技(08113)●末期業績
    ●怡園酒業(08146)●末期業績
    ●瑞遠智控H(08249)●末期業績
    ●運興泰集團(08362)●末期業績
    ●雅居投資控股(08426)●末期業績
    ●榮豐集團亞洲(08526)●末期業績
    ●勝利證券(08540)●末期業績
    ●熙康雲醫院(09686)●末期業績
    ●途虎-W(09690)●末期業績
    ●赤子城科技(09911)●末期業績
    ●安能物流(09956)●末期業績
    ●寶尊電商-W(09991)●末期業績
    ●吉利汽車-R(80175)●末期業績
    ●灣區發展-R(80737)●末期業績
    ●中國移動-R(80941)●末期業績
    2025/03/21
    ●天安(00028)●末期業績
    ●九龍建業(00034)●末期業績
    ●大生地產(00089)●末期業績
    ●麗新國際(00191)●中期業績
    ●利基控股(00240)●末期業績
    ●龍記集團(00255)●末期業績
    ●布魯可(00325)●末期業績
    ●中國石油化工H(00386)●末期業績
    ●葉氏化工(00408)●末期業績
    ●福田實業(00420)●末期業績
    ●新宇環保(00436)●末期業績
    ●麗新發展(00488)●中期業績
    ●深圳高速公路H(00548)●末期業績
    ●天元醫療(00557)●末期業績
    ●上實城市開發(00563)●末期業績
    ●意力國際(00585)●末期業績
    ●中油燃氣(00603)●末期業績
    ●惠記集團(00610)●末期業績
    ●堅寶國際(00675)●末期業績
    ●泓富產業信託(00808)●末期業績
    ●盛源控股(00851)●末期業績
    ●偉仕佳杰(00856)●末期業績
    ●連達科技(00889)●末期業績
    ●力圖控股(01008)●末期業績
    ●萬科海外(01036)●末期業績
    ●國開國際投資(01062)●末期業績
    ●天津創業環保H(01065)●末期業績
    ●TCL電子(01070)●末期業績
    ●中國神華H(01088)●末期業績
    ●路勁(01098)●末期業績
    ●國藥控股H(01099)●末期業績
    ●華晨中國汽車(01114)●末期業績
    ●匯成國際控股(01146)●末期業績
    ●中遠海運港口(01199)●末期業績
    ●四威科技(01202)●末期業績
    ●廣南(集團)(01203)●末期業績
    ●中國創新投資(01217)●末期業績
    ●中國新城鎮(01278)●末期業績
    ●嘉士利集團(01285)●末期業績
    ●朸濬國際(01355)●末期業績
    ●鷹輝物流(01442)●末期業績
    ●福壽園(01448)●末期業績
    ●MI能源(01555)●末期業績
    ●其利工業集團(01731)●末期業績
    ●易大宗(01733)●末期業績
    ●思考樂教育(01769)●末期業績
    ●企展控股(01808)●末期業績
    ●招金礦業H(01818)●末期業績
    ●植華集團(01842)●末期業績
    ●保寶龍科技(01861)●末期業績
    ●中煤能源H(01898)●末期業績
    ●中遠海控H(01919)●末期業績
    ●訓修實業(01962)●末期業績
    ●重慶銀行H(01963)●末期業績
    ●天寶集團(01979)●末期業績
    ●晨訊科技(02000)●末期業績
    ●鳳凰衛視(02008)●末期業績
    ●微盟集團(02013)●末期業績
    ●德利機械(02102)●中期業績
    ●騰盛博藥-B(02137)●末期業績
    ●芯智控股(02166)●末期業績
    ●環龍控股(02260)●末期業績
    ●百宏實業(02299)●末期業績
    ●魯商服務H(02376)●末期業績
    ●華潤飲料(02460)●末期業績
    ●慧居科技H(02481)●末期業績
    ●紐曼思(02530)●末期業績
    ●嘀嗒出行(02559)●末期業績
    ●七牛智能(02567)●末期業績
    ●綠城服務(02869)●末期業績
    ●濱海投資(02886)●末期業績
    ●紫金礦業H(02899)●末期業績
    ●希瑪醫療(03309)●末期業績
    ●中國建築國際(03311)●末期業績
    ●交通銀行H(03328)●末期業績
    ●美團-W(03690)●末期業績
    ●翰森製藥(03692)●末期業績
    ●滇池水務H(03768)●末期業績
    ●金力集團(03919)●末期業績
    ●首創環境(03989)●末期業績
    ●洛陽鉬業H(03993)●末期業績
    ●方舟健客(06086)●末期業績
    ●多想雲(新)(06696)●末期業績
    ●昊海生物科技H(06826)●末期業績
    ●康利國際控股(06890)●末期業績
    ●中國鋁罐(06898)●末期業績
    ●德琪醫藥-B(06996)●末期業績
    ●TECHSTARACQ-Z(07855)●末期業績
    ●電子交易集團(08036)●末期業績
    ●水發興業新村料(08073)●末期業績
    ●名科國際(08100)●末期業績
    ●積木集團(08187)●末期業績
    ●交大慧谷H(08205)●末期業績
    ●智傲控股(08282)●末期業績
    ●阿仕特朗金融(08333)●末期業績
    ●濱海泰達物流H(08348)●末期業績
    ●REPUBLIC HC(08357)●末期業績
    ●中國創意控股(08368)●末期業績
    ●名仕快相(08483)●末期業績
    ●凱富善集團控股(08512)●末期業績
    ●集信國控H(08629)●末期業績
    ●地平線機器人-W(09660)●末期業績
    ●蔚來-SW(09866)●末期業績
    ●健世科技H-B(09877)●末期業績
    ●永聯豐控股(09882)●末期業績
    ●叮噹健康(09886)●末期業績
    ●名創優品(09896)●末期業績
    ●祖龍娛樂(09990)●末期業績
    ●美團-WR(83690)●末期業績