本周香港上市公司公布業績參考備忘
2025年03月17日 07:00
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2025/03/17
●超媒體控股(00072)●末期業績
●南洋集團(00212)●末期業績
●金蝶國際(00268)●末期業績
●越秀房託基金(00405)●末期業績
●中國鐵塔H(00788)●末期業績
●中國建築興業(00830)●末期業績
●康哲藥業(00867)●末期業績
●中石化冠德(00934)●末期業績
●丘鈦科技(01478)●末期業績
●招商局商業房託(01503)●末期業績
●親親食品(01583)●末期業績
●登輝控股(01692)●末期業績
●騰訊音樂-SW(01698)●末期業績
●海天國際控股(01882)●末期業績
●VESYNC(02148)●末期業績
●東江集團控股(02283)●末期業績
●藥明康德H(02359)●末期業績
●中海石油化學H(03983)●末期業績
●盛業(06069)●末期業績
●CLSA PREMIUM(06877)●末期業績
●思摩爾國際(06969)●末期業績
●曼妠(08186)●末期業績
●HM INTL HLDGS(08416)●末期業績
●藥師幫(09885)●末期業績
2025/03/18
●遠東控股國際(00036)●末期業績
●科聯系統(00046)●末期業績
●香港小輪(00050)●末期業績
●美麗華酒店(00071)●末期業績
●綠景中國地產(00095)●末期業績
●金輝集團(00137)●末期業績
●華潤啤酒(00291)●末期業績
●思派健康(00314)●末期業績
●南華集團控股(00413)●末期業績
●貿易通(00536)●末期業績
●豐德麗控股(00571)●中期業績
●勝獅貨櫃(00716)●末期業績
●中國聯通(00762)●末期業績
●閱文集團(00772)●末期業績
●長江生命科技(00775)●末期業績
●永利地產發展(00864)●末期業績
●中石化油服H(01033)●末期業績
●麗豐控股(01125)●中期業績
●中國利郎(01234)●末期業績
●中國光大綠色環保(01257)●末期業績
●美圖公司(01357)●末期業績
●特步國際(01368)●末期業績
●盛諾集團(01418)●末期業績
●瑛泰醫療H(01501)●末期業績
●小米集團-W(01810)●末期業績
●中木國際(01822)●末期業績
●中國飛機租賃(01848)●末期業績
●中國網成(01920)●末期業績
●中通快遞-SW(02057)●末期業績
●科濟藥業-B(02171)●末期業績
●貝殼-W(02423)●末期業績
●綠竹生物H-B(02480)●末期業績
●晶科電子股份H(02551)●末期業績
●多點數智(02586)●末期業績
●連連數字H(02598)●末期業績
●港燈-SS(02638)●末期業績
●久泰邦達能源(02798)●末期業績
●福耀玻璃H(03606)●末期業績
●金融壹賬通(06638)●末期業績
●佐力小貸H(06866)●末期業績
●天福(06868)●末期業績
●萬國數據-SW(09698)●末期業績
●小鵬汽車-W(09868)●末期業績
●華潤啤酒-R(80291)●末期業績
●小米集團-WR(81810)●末期業績
2025/03/19
●中華煤氣(00003)●末期業績
●電能實業(00006)●末期業績
●和黃醫藥(00013)●末期業績
●上海石化H(00338)●末期業績
●陸氏(越南)(00366)●末期業績
●賽晶科技(00580)●末期業績
●鼎益豐控股(00612)●末期業績
●嘉里建設(00683)●末期業績
●泰昇集團(00687)●末期業績
●騰訊控股(00700)●末期業績
●滬光國際-美元(00770)●末期業績
●長江基建(01038)●末期業績
●加科思-B(01167)●末期業績
●耐世特(01316)●末期業績
●承達集團(01568)●末期業績
●民生教育(01569)●末期業績
●永勝醫療(01612)●末期業績
●復銳醫療科技(01696)●末期業績
●安踏體育(02020)●末期業績
●梁志天設計集團(02262)●末期業績
●中國平安H(02318)●末期業績
●K CASH集團(02483)●末期業績
●佛朗斯股份(02499)●末期業績
●中國澱粉(03838)●末期業績
●金山軟件(03888)●末期業績
●金山雲(03896)●末期業績
●萬國黃金集團(03939)●末期業績
●眾安在綫H(06060)●末期業績
●信義儲電(08328)●末期業績
●K W NELSON GP(08411)●末期業績
●騰訊控股-R(80700)●末期業績
●安踏體育-R(82020)●末期業績
●中國平安-R(82318)●末期業績
2025/03/20
●長和(00001)●末期業績
●恒基地產(00012)●末期業績
●載通(00062)●末期業績
●新鴻基公司(00086)●末期業績
●恒基發展(00097)●末期業績
●保利置業集團(00119)●末期業績
●吉利汽車(00175)●末期業績
●亞證地產(00271)●末期業績
●百富環球(00327)●末期業績
●美蘭空港H(00357)●末期業績
●長城天下(00524)●末期業績
●金地商置(00535)●末期業績
●悅達國際控股(00629)●末期業績
●灣區發展(00737)●末期業績
●同程旅行(00780)●末期業績
●高陽科技(00818)●末期業績
●利亞零售(00831)●末期業績
●華潤電力(00836)●末期業績
●茂業國際(00848)●末期業績
●金朝陽集團(00878)●末期業績
●英皇鐘錶珠寶(00887)●末期業績
●港灣數字(00913)●末期業績
●中國移動(00941)●末期業績
●威鋮國際(01002)●末期業績
●鐵貨(01029)●末期業績
●長實集團(01113)●末期業績
●新晨動力(01148)●末期業績
●中廣核礦業(01164)●末期業績
●中國生物製藥(01177)●末期業績
●華住集團-S(01179)●末期業績
●新龍移動(01362)●末期業績
●濠江機電(01408)●末期業績
●高偉電子(01415)●末期業績
●中泰期貨H(01461)●末期業績
●天津銀行H(01578)●末期業績
●華營建築(01582)●末期業績
●九興控股(01836)●末期業績
●彩客新能源(01986)●末期業績
●瑞聲科技(02018)●末期業績
●上美股份H(02145)●末期業績
●貝克微H(02149)●末期業績
●歸創通橋H-B(02190)●末期業績
●高鵬礦業(02212)●末期業績
●晶苑國際(02232)●末期業績
●美高梅中國(02282)●末期業績
●京信通信(02342)●末期業績
●保誠(02378)●2中業績
●中國電力(02380)●末期業績
●喜相逢集團(02473)●末期業績
●樂艙物流(02490)●末期業績
●禪遊科技(02660)●末期業績
●重慶機電H(02722)●末期業績
●晶門半導體(02878)●末期業績
●永嘉集團(03322)●末期業績
●交銀國際(03329)●末期業績
●亨得利(03389)●末期業績
●中國罕王(03788)●末期業績
●卓越教育集團(03978)●末期業績
●越秀服務(06626)●末期業績
●時代天使(06699)●末期業績
●珍酒李渡(06979)●末期業績
●品創控股(08066)●末期業績
●有贊(08083)●末期業績
●時騰科技(08113)●末期業績
●怡園酒業(08146)●末期業績
●瑞遠智控H(08249)●末期業績
●運興泰集團(08362)●末期業績
●雅居投資控股(08426)●末期業績
●榮豐集團亞洲(08526)●末期業績
●勝利證券(08540)●末期業績
●熙康雲醫院(09686)●末期業績
●途虎-W(09690)●末期業績
●赤子城科技(09911)●末期業績
●安能物流(09956)●末期業績
●寶尊電商-W(09991)●末期業績
●吉利汽車-R(80175)●末期業績
●灣區發展-R(80737)●末期業績
●中國移動-R(80941)●末期業績
2025/03/21
●天安(00028)●末期業績
●九龍建業(00034)●末期業績
●大生地產(00089)●末期業績
●麗新國際(00191)●中期業績
●利基控股(00240)●末期業績
●龍記集團(00255)●末期業績
●布魯可(00325)●末期業績
●中國石油化工H(00386)●末期業績
●葉氏化工(00408)●末期業績
●福田實業(00420)●末期業績
●新宇環保(00436)●末期業績
●麗新發展(00488)●中期業績
●深圳高速公路H(00548)●末期業績
●天元醫療(00557)●末期業績
●上實城市開發(00563)●末期業績
●意力國際(00585)●末期業績
●中油燃氣(00603)●末期業績
●惠記集團(00610)●末期業績
●堅寶國際(00675)●末期業績
●泓富產業信託(00808)●末期業績
●盛源控股(00851)●末期業績
●偉仕佳杰(00856)●末期業績
●連達科技(00889)●末期業績
●力圖控股(01008)●末期業績
●萬科海外(01036)●末期業績
●國開國際投資(01062)●末期業績
●天津創業環保H(01065)●末期業績
●TCL電子(01070)●末期業績
●中國神華H(01088)●末期業績
●路勁(01098)●末期業績
●國藥控股H(01099)●末期業績
●華晨中國汽車(01114)●末期業績
●匯成國際控股(01146)●末期業績
●中遠海運港口(01199)●末期業績
●四威科技(01202)●末期業績
●廣南(集團)(01203)●末期業績
●中國創新投資(01217)●末期業績
●中國新城鎮(01278)●末期業績
●嘉士利集團(01285)●末期業績
●朸濬國際(01355)●末期業績
●鷹輝物流(01442)●末期業績
●福壽園(01448)●末期業績
●MI能源(01555)●末期業績
●其利工業集團(01731)●末期業績
●易大宗(01733)●末期業績
●思考樂教育(01769)●末期業績
●企展控股(01808)●末期業績
●招金礦業H(01818)●末期業績
●植華集團(01842)●末期業績
●保寶龍科技(01861)●末期業績
●中煤能源H(01898)●末期業績
●中遠海控H(01919)●末期業績
●訓修實業(01962)●末期業績
●重慶銀行H(01963)●末期業績
●天寶集團(01979)●末期業績
●晨訊科技(02000)●末期業績
●鳳凰衛視(02008)●末期業績
●微盟集團(02013)●末期業績
●德利機械(02102)●中期業績
●騰盛博藥-B(02137)●末期業績
●芯智控股(02166)●末期業績
●環龍控股(02260)●末期業績
●百宏實業(02299)●末期業績
●魯商服務H(02376)●末期業績
●華潤飲料(02460)●末期業績
●慧居科技H(02481)●末期業績
●紐曼思(02530)●末期業績
●嘀嗒出行(02559)●末期業績
●七牛智能(02567)●末期業績
●綠城服務(02869)●末期業績
●濱海投資(02886)●末期業績
●紫金礦業H(02899)●末期業績
●希瑪醫療(03309)●末期業績
●中國建築國際(03311)●末期業績
●交通銀行H(03328)●末期業績
●美團-W(03690)●末期業績
●翰森製藥(03692)●末期業績
●滇池水務H(03768)●末期業績
●金力集團(03919)●末期業績
●首創環境(03989)●末期業績
●洛陽鉬業H(03993)●末期業績
●方舟健客(06086)●末期業績
●多想雲(新)(06696)●末期業績
●昊海生物科技H(06826)●末期業績
●康利國際控股(06890)●末期業績
●中國鋁罐(06898)●末期業績
●德琪醫藥-B(06996)●末期業績
●TECHSTARACQ-Z(07855)●末期業績
●電子交易集團(08036)●末期業績
●水發興業新村料(08073)●末期業績
●名科國際(08100)●末期業績
●積木集團(08187)●末期業績
●交大慧谷H(08205)●末期業績
●智傲控股(08282)●末期業績
●阿仕特朗金融(08333)●末期業績
●濱海泰達物流H(08348)●末期業績
●REPUBLIC HC(08357)●末期業績
●中國創意控股(08368)●末期業績
●名仕快相(08483)●末期業績
●凱富善集團控股(08512)●末期業績
●集信國控H(08629)●末期業績
●地平線機器人-W(09660)●末期業績
●蔚來-SW(09866)●末期業績
●健世科技H-B(09877)●末期業績
●永聯豐控股(09882)●末期業績
●叮噹健康(09886)●末期業績
●名創優品(09896)●末期業績
●祖龍娛樂(09990)●末期業績
●美團-WR(83690)●末期業績