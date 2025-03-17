【向世界錢進】經濟壓力高　博士醫學生「澳」惱

澳洲生活成本持續上漲，不僅普羅大眾面對生活壓力，就連專業人士和博士生亦可能面對捉襟見肘的困境。另一邊廂，父母對子女的愛偉大無私，無論生活多艱難，仍會為了孩子的安全而給他們買手機傍身。

難兼顧家庭學業 入學率降

急升的生活成本以及僅趕上通脹升幅的基本助學金，正使不少在澳洲攻讀博士學位的學生面臨龐大的經濟壓力，加上博士生的入學率下降，市場憂慮將危及澳洲未來的學術研究成果以及經濟增長。

儘管澳洲人口在2018至2023年期間增長7%以上，但博士學位入學人數同期卻下降8%。另一方面，即使已成為博士生，也要面對各自的生活挑戰。

有正在攻讀博士學位的學生反映，由於澳洲的物價不斷上漲，就算有助學金的補貼也不足以維持生活，除非有家人或伴侶的財政支持，或自己額外投入大量時間工作賺錢，否則生活不易。

不過，攻讀博士學位的學生們通常每周需要花逾40小時在學術上，因此在照顧家庭的同時再去承擔額外的工作，並不是易事。據報部分2024年澳洲博士學位的一年助學金約32,192澳元(約15.89萬港元)，亦即平均每月約1.32萬港元。

澳洲在讀博士生的平均年齡為37歲，他們往往需要承擔家庭開支和樓宇按揭等重大財務責任，但生活成本的壓力導致許多人放棄攻讀博士學位。然而，博士生為澳洲的研究成果和創新作出巨大貢獻，如果他們的生活得不到改善，學者們預期未來博士生的入學人數只會繼續下降，而這是澳洲在需要培育更多技術人才的時候難以承受的。

分析指，大家都希望確保博士生把心力放在做好他們的重要研究，而不是擔心居住和食物。然而，儘管不少澳洲的大學可以將助學金提高，但由於預算限制，很少大學願意這樣做。因此，不少人期望政府盡快接納提高博士生助學金的建議，繼而加強澳洲的研究和創新。

澳洲去年第四季消費物價指數(CPI)按季增長0.2%，按年增速減慢0.4個百分點至2.4%，主要由於當地政府補助，為消費者減輕成本壓力。

無薪實習陷貧困 被迫輟學

澳洲正面臨醫務人員短缺，不過當地同時有數以千計的醫學院學生在無薪實習期間陷入貧困，導致最終無法完成學業。

澳洲物價高企，部分家境並不富裕的醫療專業學生即使忍飢捱餓，也無法負擔無薪實習期間的生活與住宿，但完成1,000小時的無薪實習是獲得學位的必要條件，使部分人被迫中途輟學。

澳洲聯邦政府在2024年5月宣布，修讀教師、社工、護理和助產士學位的學生，在進行強制性無薪實習期間，可獲得由政府提供的實習補助金，但未有包括修讀心理學、藥劑學、物理治療等學生。因此，一個包括相關學科的醫療學生聯盟認為，政府忽視了數萬名相關醫療專業學生所面臨的困境，並在早前發起一項要求政府提供經濟支持的運動。

原因是醫學生在無薪實習期間，幾乎不可能兼顧有薪工作，以支付房租和生活費。惟另一邊廂，一些澳洲大城市的偏遠地區的單位租金中位數亦已漲至每周630澳元(約3,110港元)，令繳付租金成為其中一件吃力的事。

聯盟引述澳洲一項調查顯示，84%藥物學專業學生需要休無薪假來完成強制性實習。另有86%受訪者透露曾陷入經濟困難，超過一半人更由於學業壓力而寢食不安。

澳洲家長嘆手機開支成負擔仍買

澳洲生活成本持續高企，調查發現，三分之二或約66%受訪家長表示手機費用是一項經濟負擔。儘管如此，家長們出於對孩子安全的擔憂，43%澳洲父母仍願意在孩子年齡較小時，大手筆花錢給子女買手機傍身。

家長們指原因是無論他們的孩子在哪裏，都可以透過手機聯繫父母，同時可讓父母們隨時看到孩子在戶外的地理位置，是出於安全的考量。

有家長透露，萬一孩子們遇到麻煩，或被困在某個地方，他們可以給父母發送短訊或者聯繫警方，因此當孩子開始獨立搭乘公共交通上學和外出，手機就成了必需品。

為了讓孩子擁有手機，不少澳洲父母正在作出犧牲，有近80%父母坦言要調整消費習慣以購買手機。25%家長表示，正在動用自己的積蓄或延遲購買其他物品的時間，以支付孩子的手機費用。

年底禁16歲以下用社交媒體

儘管澳洲的兒童可能年紀很小就擁有手機，但當地父母未必會太擔心子女們過早沉迷社交媒體，因澳洲已成為世界上第一個嚴格立法禁止未成年人使用社交媒體平台的國家。

在一片爭議聲中，一個把社交媒體用戶最低年齡提高到16歲的法案早前已在澳洲眾議院和參議院獲得通過，並預期在今年底生效實施，藉以保護兒童與青少年的心理健康。

根據該法案，網絡社交媒體公司如未能採取合理措施阻止16歲以下未成年人使用其平台，最高將被罰款5,000萬澳元（約2.46億港元）。違反規定的未成年人或其父母不會受到懲罰。預計Facebook、TikTok、Instagram、Snapchat、Reddit、X等網絡社交媒體平台將受到影響，但提供醫療和教育服務的平台將獲得豁免，包括YouTube、WhatsApp、Messenger Kids、Kids Helpline等。

而澳洲政府最新調查發現，77%澳洲人支持16歲以下社媒禁令，高於去年8月份的61%。另有23%人反對這項措施。

將禁外國人購現樓兩年 料釋3600伙

為應對房屋供應短缺導致樓價高企，澳洲政府將於今年4月1日起禁止外國買家購入現樓，初步到2027年3月31日為止。該禁令每年有望為澳洲騰出約1,800套房產，即兩年共約3,600套，並會在禁令限期屆滿後再評估是否延長措施。

打擊外資囤地加快增供應

措施的執行細節尚待公布，但初步計劃是所有外國投資者包括臨時居民及外資企業，一律不能買現樓，除非準備買現樓的外資能夠在澳洲投資，以顯著提升澳洲的房屋供應或支持澳洲的房屋供應。

另政府也會打擊外資囤地，以釋放土地加速房屋供應。新政策要求外資購入空地時要保證其在合理時間表內有建設性的用途，並會加緊揪出只是在博地皮升值、而不發展的空地投資者。

資料顯示，在2022/23年度，澳洲有5,360伙住宅由外國投資者買入，其中有三分之一是現樓交易。據房地產研究機構CoreLogic資料，悉尼樓價過去10年累計大升近70%，現時樓價中位數約120萬澳元(約592萬港元)，增加澳洲普羅大眾置業的難度。