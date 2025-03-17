理光Ricoh InnoAI中心落戶數碼港　助港企AI應用

本地企業近年積極發展人工智能(AI)技術，惟算力及數據不足一直窒礙企業擴展業務。有見及此，理光(香港)宣布推出Ricoh InnoAI計劃，與理光中國研究院(SRCB)合作下，於香港數碼港設立專屬的國際人工智能研究所Ricoh InnoAI中心，委任董濱博士成為首席科學家，為本地企業提供技術上支援，為一眾參與計劃的AI科創公司提供創新的工作環境及會議設施。

據指，Ricoh InnoAI計劃首筆起動資金超過5,000萬元，為參與企業提供人工智能技術資源、商業化機會、業務發展支援，以及理光投資基金所提供的潛在資助，從而推動AI科創公司，加速商業化及推動業務增長，助力推動香港不同產業走向國際。

理光亞太區董事總經理上杉恵一郎於計劃啟動儀式表示，香港是一個文化多元、充滿活力的城市，擁有成熟的商業環境和豐富的人才資源，相信Ricoh InnoAI計劃能夠全力推動香港不同產業的技術創新和經濟成長。該企亦將積極與數碼港及本地科創公司合作，利用專業知識和資源，激發更多的創意與合作，推動人工智能技術的應用。

港府：計劃為港AI投下信心一票

獲邀出席的創新科技及工業局副局長張曼莉稱，計劃將匯聚150間海內外和本地企業參與，預計投資近半億和聘用數十名開發人員推動計劃，透過嶄新的AI技術及香港人工智能生態圈的優勢提升其與合作夥伴的市場競爭力，亦為香港引入更多優質企業。可見計劃既是理光香港緊扣國際科技創新步伐的展現，亦是對香港發展人工智能產業及國際交流協作匯聚地投下信心的一票。

數碼港主席陳細明稱，數碼港作為香港人工智能基地及加速器，以人工智能超算中心及人工智能實驗室為核心引擎，構建完整的人工智能生態圈，匯聚海內外的行業領軍企業，及超過350間專注研發人工智能及數據科學的初創企業，集合其在算力開發、大模型建設、廣泛行業應用等方面的多元實力，推動人工智能研發創新，賦能不同產業數字化轉型和智能化升級。

Ricoh InnoAI中心第二季於數碼港設立

理光亞太區作為全球科技的領導者，理光(香港)常務董事莊禮基指，希望透過Ricoh InnoAI計劃，結合理光香港在港多年累積的客戶資源，將AI應用的價值帶給本地不同商業機構，實現AI to Business(AI2B)的目標。理光香港與香港數碼港已簽訂合作協議，將於今年第二季在數碼港設立Ricoh InnoAI中心，作為亞太區的AI研發基地。

他指，將聯合香港數碼港、理光中國研究院及Ricoh InnoAI計劃中的AI合作夥伴，共同打造Ricoh獨有的AI2B生態圈。目前，理光香港已和10多家科技公司合作，開發多款行業專用AI智能代理，包括AI知識助理、銷售與市場助理、客戶服務助理等，期待透過這計劃深化與香港創科界的合作，將香港的AI創新力量推向理光亞太區以及全球近200個國家的市場，攜手與本地創科力量「出海」。

可按客戶需要連接不同LLM

理光擁有多樣化的產品組合，包括結合理光自主開發的企業大型語言模型(LLM)的Ricoh InnoAI 知識管理平台(可按客戶需求接軌其他大型語言模型，如DeepSeek等)、結合創新影像技術的智能多功能打印機解決方案、IT服務和先進的數碼解決方案，這些都將幫助本地企業在人工智能技術的應用上取得顯著進展。

理光香港期望每年招募參與企業，邀請數碼港推薦優秀企業，篩選約50個優秀夥伴團隊，確保行業的多元化代表性；計劃包括專業指導、銷售及市場拓展資源，為企業明確制定市場策略; 透過理光的銷售及市場拓展團隊，協助企業透過多元化渠道推廣相關產品及解決方案，為夥伴提供盈利機會和業務擴展的平台；最終使產品或服務走向國際。