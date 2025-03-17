內地首2個月零售升4%　工業增加值及固產投勝預期

中國國家統計局公布三大經濟指標數據，社會消費品零售總額首2個月按年升4%，規模以上工業增加值及城鎮固定資產投資，雙隻優於預期。

期內，社會消費品零售總額83,731億元人民幣，按年增長4%；其中，汽車以外的消費品零售額76,838億元，增長4.8%。全國網路零售額22,763億元，按年增7.3%，實體商品網上零售額18,633億元，增長5%，佔社會消費品零售總額的比重為22.3%。

首2個月，規模以上工業增加值按年升5.9%，單計2月份按月增長0.51%。

城鎮固定資產投資方面，首2個月投資按年增4.1%，增長速度比2024年全年加快0.9個百分點；分登記註冊類型來看，內資企業固定資產投資按年增4%，港澳台企業固定資產投資升10.1% ，外商企業固定資產投資下降10%。至於全國房地產開發投資則跌9.8%，降幅比上年全年收窄0.8個百分點，其中住宅投資下降9.2%。

就業情勢整體穩定，首2個月全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，2月份為5.4%，較上月上升0.2個百分點。本地戶籍勞動調查失業率為5.6%；外來戶籍勞動力調查失業率為5%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為5.1%。

國家統計局表示，總體而言隨着各項宏觀政策持續發力顯效，國民經濟延續向新向好態勢，發展品質穩步提高。但外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍不穩固。下階段要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，紮實推動高質量發展，實施更加積極有為的宏觀政策，全方位擴大國內需求，進一步深化改革格局，紮實推動高質量發展，實施更加積極有為的宏觀政策，全方位擴大國內需求，進一步深化改革格局，紮實推動力增強經濟、激發經濟活力。