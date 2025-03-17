德林控股完成戰略投資瑞士創新資產管理機構Youngtimers

去年11月，總部位於瑞士巴塞爾的Youngtimers收購C Capital，而C Capital成立於2017年，管理資產規模逾8億美元，專注於亞太地區消費與科技領域的成長期投資。於收購完成後，Youngtimers現以C Capital的品牌運營，成為一家專注於亞太地區的全球性資產管理公司。

此次戰略投資旨在深化集團的全球化布局，具體包括以下3大核心戰略。深化歐洲市場滲透：集團將通過Youngtimers的瑞士金融樞紐地位，快速建立歐洲高淨值客戶服務網絡；擴充另類投資能力：集團旨在整合Youngtimers在稀缺資產領域的結構化產品經驗，完善全球資管產品矩陣；及

加速人工智能(AI)技術落地：集團擬將集團自主研發的智能客服(AI Agent)系統與歐洲金融場景結合，打造跨國AI財富管理標桿。

隨着集團成為Youngtimers的戰略股東，集團將將與Youngtimers合作主導以下3大舉措。客戶資源共享：集團將向Youngtimers開放覆蓋大中華區、東南亞及中東地區的高淨值客戶網絡；智能系統輸出：集團將部署其自主研發的「突觸科技」AI平台，提升資產組合動態優化能力及虛擬智能客戶服務；及技術協同創新：集團將與Youngtimers共同開發跨區域投資機會，為亞太及歐洲客戶提供算法驅動的個性化財富解決方案及7x24小時人工智能客戶服務。

透過前述的策略與合作計劃，董事會認為此項投資是集團構建「智能全球化投資平台」的重要落子。Youngtimers在另類資產配置領域的專業積澱，與集團的人工智能技術優勢形成強協同。雙方擬將共同開發跨區域投資機會，及為亞太及歐洲客戶提供算法驅動的個性化財富解決方案。有鑑於此，董事會認為此次戰略投資符合公司及股東的整體利益，並將進一步提升集團的全球化競爭力和市場影響力。